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    Кобелев опроверг факт переговоров с Кержаковым

    Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что никаких переговоров с нападающим "Зенита" Александром Кержаковым он не проводил. Но добавил, что работа по поиску форвардов для бело-голубых ведется.

    Сегодня СМИ также приписывали интерес к Кержакову со стороны "Крыльев Советов".

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 23:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +60

      Kolymchanin 9 июля 2015, 00:24

      Ужо один раз подобрали этого неблагодарного нытика, хорош, хватит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:17

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +92

      котлина брат 7 июля 2015, 11:16

      Динамо нужен форвард совсем другого плана, а Кержаков так заплатка на дыру

      0
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      Рейтинг: +58

      o fortuna 7 июля 2015, 09:17

      Оставьте нам Сашу, он у нас будет постоянно в основе играть))) Динамо пусть ищет себе другого Куранью за ...0000000$,

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf > o fortuna 7 июля 2015, 16:03

      Уничтожитель птиц и в команде с таким названием - налицо брутальная коллизия.

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      Рейтинг: +294

      Мортус 7 июля 2015, 08:58

      На сезон бы вполне пригоДился.

      0
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      Рейтинг: +76

      дантеs 7 июля 2015, 08:48

      И что, никому Керж не нужен? Жаль... И зря. Скорее всего цену хотят одни сбить, а другие набить.

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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 08:28

      интрига невероятного размера!

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      Рейтинг: +159

      КПР 7 июля 2015, 08:11

      владик, так факт или слух? Пограмотней будь впредь!

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      Рейтинг: +163

      Voronzov 7 июля 2015, 08:04

      а Локо? Попала инфа, что он им интересен.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июля 2015, 07:30

      Что-то никому не нужен этот футболист.

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