Кобелев опроверг факт переговоров с Кержаковым

Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что никаких переговоров с нападающим "Зенита" Александром Кержаковым он не проводил. Но добавил, что работа по поиску форвардов для бело-голубых ведется.



Сегодня СМИ также приписывали интерес к Кержакову со стороны "Крыльев Советов".



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