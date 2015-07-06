Федун посетит матч "Спартака" с "Фрайбургом"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун завтра специально вылетит в Австрию, чтобы посетить товарищеский матч своего клуба против немецкого "Фрайбурга". Встреча начнется во вторник в 19:00 по Москве.



Напомним, что в последнем контрольном поединке красно-белые уступили швейцарскому "Люцерну" со счетом 1:2.



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