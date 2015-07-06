Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун посетит матч "Спартака" с "Фрайбургом"

    Владелец московского "Спартака" Леонид Федун завтра специально вылетит в Австрию, чтобы посетить товарищеский матч своего клуба против немецкого "Фрайбурга". Встреча начнется во вторник в 19:00 по Москве.

    Напомним, что в последнем контрольном поединке красно-белые уступили швейцарскому "Люцерну" со счетом 1:2.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 7 июля 2015, 15:36

      барин приедет, барин рассудит)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 14:12

      Опять сольют, немцам - тем более!!!!
      Я не против и не за Спартак, но почему-то кажется опять 1-2!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 12:44

      Федун посетит матч "спартака- середняка" с "Фрайбургом"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      anselm 7 июля 2015, 12:32

      СПАРТАК воистину народная команда. Нет нет да и зайдет какой-нибудь смазгливый [кю]. А то все говорят не интересуются СПАРТАКОМ. У своих любимых команд (Нубов) новостей нет так они сюда прут хахахаах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      ren88888_ > anselm 8 июля 2015, 01:45

      Привет от Санкт Галлена)))Люблю когда болелы кидают шарфы в сторону своего тренера и уходят при счете 4-1!уахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:17

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 7 июля 2015, 10:58

      Тупо поржать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 7 июля 2015, 09:44

      Очередной позор спамьки грядёт…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 09:28

      Отпуск взял и в турне по Европе))) Или за казенный счет?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 09:12

      надо было ехать на матч с теми чуваками кого 12-0 обыграли( название не помню-ту команду наверно собрали на 1день на матч с Спартаком) хоть порадовался бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cergei1971 7 июля 2015, 09:11

      Сегодня будет 15-0!!!!Спартак вперед!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11