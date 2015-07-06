Ткаченко: "Все разговоры о Кержакове - пиар"

Агент нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кержакова Герман Ткаченко опроверг все слухи касательно скорого перехода его клиента в другую команду.



"Убеждаю вас, что мы не будем рассматривать никакие предложение как минимум до середины июля. Значит, раньше этого срока Александр никуда не перейдет. Сценарии продолжения его карьеры могут быть разные. Как только что-то прояснится, мы обязательно проинформируем. Любые другие сообщения на тему Кержакова - пиар на его имени", - сказал Ткаченко.



Добавим, что сегодня прошла информация об интересе к россиянину со стороны "Крыльев Советов" и московского "Динамо".



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