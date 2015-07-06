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    Ткаченко: "Все разговоры о Кержакове - пиар"

    Агент нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кержакова Герман Ткаченко опроверг все слухи касательно скорого перехода его клиента в другую команду.

    "Убеждаю вас, что мы не будем рассматривать никакие предложение как минимум до середины июля. Значит, раньше этого срока Александр никуда не перейдет. Сценарии продолжения его карьеры могут быть разные. Как только что-то прояснится, мы обязательно проинформируем. Любые другие сообщения на тему Кержакова - пиар на его имени", - сказал Ткаченко.

    Добавим, что сегодня прошла информация об интересе к россиянину со стороны "Крыльев Советов" и московского "Динамо".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 23:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +156

      2000mm 7 июля 2015, 11:45

      "Убеждаю вас, что мы не будем рассматривать никакие предложение как минимум до середины июля."

      А для журналистов - это целое "жёлтое" поле:

      1. Добавим, что сегодня прошла информация об интересе к россиянину со стороны "Крыльев Советов" и московского "Динамо".

      2. Добавим, что завтра пройдёт информация об интересе к россиянину со стороны "Анжи" и казанского "Рубина".

      3. Добавим, что послезавтра будет проходить информация об интересе к россиянину со стороны "Локомотива" и грозненского "Терека".

      А команд-то 16! Столько комбинаций для новостей!

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 07:27

      Был бы свободным агентом,уже бы был в условной Кубани. А так Зинка будет ждать свою ламоть пирога от контракта.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 05:34

      скучно без пиара-то

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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июля 2015, 05:22

      С Дзюбой точно может потягаться.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > ДСА 7 июля 2015, 06:46

      он лучше Дзюбиньо!

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 03:08

      пускай играет в зените

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 02:59

      Ткаченко для Самары сильно старался когда-то,а теперь для Кержакова

      0
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      Рейтинг: +141

      Rruma > Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 05:28

      ага, постарался - долгов набрал )

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Rruma 7 июля 2015, 06:40

      зато бронзу взял и клуб на хороший уровень вывел)

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      Рейтинг: +16

      green1999 > Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 15:35

      Калиф на годик был - потом с этими долгами за выживание боролись и расплатились только недавно. Хитрый он , со своими маленькими крысиными глазенками

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:37

      круто

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      Рейтинг: +645

      Гуфон накурен 6 июля 2015, 23:42

      Саня только не переходи в Спартак!






      ГАФ-ГАФ

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 23:33

      когда этого ткаченко посадят?

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