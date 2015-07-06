"Мордовия" обыграла чемпиона Черногории

Саранская "Мордовия" в зрелищном товарищеском матче сегодня обыграла сильнейшую команду Черногории, участницу Лиги чемпионов - "Рудар" из Плевли.





6 июля,. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.

"Мордовия" (Россия) - "Рудар" (Черногория) - 4:2 (1:1).

Голы "Мордовии":

1:0 - Луценко, 8; 2:1 - Луценко, 60; 3:1 - Игнатович, 70; 4:1 - Бобер, 80.