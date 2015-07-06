Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Мордовия" обыграла чемпиона Черногории

    Саранская "Мордовия" в зрелищном товарищеском матче сегодня обыграла сильнейшую команду Черногории, участницу Лиги чемпионов - "Рудар" из Плевли.

    6 июля,. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.

    "Мордовия" (Россия) - "Рудар" (Черногория) - 4:2 (1:1).

    Голы "Мордовии": 1:0 - Луценко, 8; 2:1 - Луценко, 60; 3:1 - Игнатович, 70; 4:1 - Бобер, 80.

    "Мордовия" (основа): Чебану, Ломич, Рнич, Тишкин, Дудиев, Игнатович, Бобер, Ле Таллек, Руст. Мухаметшин, Луценко, Самодин.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Мордовия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 14:40

      Черногоры не кидали файера?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 июля 2015, 10:00

      Может Мордовии лучше заявиться в тот же чемпионат и чемпионами станут))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Misha1978888 7 июля 2015, 09:06

      В чемпионате бы так. Чую в этом сезоне будут бороться за выживание.Слишком состав слабый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 05:24

      весьма круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 00:58

      Рудар через 2 недели в ЛЧ играет, им всякие товарняки не приоритетнее, хотя Мордовия всё же сильнее их

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июля 2015, 00:39

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 00:17

      Мордовия - чемпион Черногории!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Rusti 6 июля 2015, 23:53

      Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 6 июля 2015, 23:27

      молодцы!так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 июля 2015, 22:53

      С победой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11