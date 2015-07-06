Мовсисян: "Спартак" способен играть только в атакующем стиле"

Нападающий московского "Спартака" Юра Мовсисян рассказал, какая игровая философия больше всего подходит его коллективу.



"Для меня крайне важно, чтоб "Спартак" играл в атакующей манере. Полагаю, команда только в нем и умеет действовать. Прошлый сезон это продемонстрировал, когда от обороны "плясать" не получалось. У нас все футболисты заточены на атаку, причем это касается даже крайних защитников. Поэтому отрадно, что у нас теперь такой тренер - легенда клуба и всего российского футбола. В него верят болельщики. Футболистам это тоже поможет", - заявил армянин.



"Спартак" начнет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".



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