Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мовсисян: "Спартак" способен играть только в атакующем стиле"

    Нападающий московского "Спартака" Юра Мовсисян рассказал, какая игровая философия больше всего подходит его коллективу.

    "Для меня крайне важно, чтоб "Спартак" играл в атакующей манере. Полагаю, команда только в нем и умеет действовать. Прошлый сезон это продемонстрировал, когда от обороны "плясать" не получалось. У нас все футболисты заточены на атаку, причем это касается даже крайних защитников. Поэтому отрадно, что у нас теперь такой тренер - легенда клуба и всего российского футбола. В него верят болельщики. Футболистам это тоже поможет", - заявил армянин.

    "Спартак" начнет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии95
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 7 июля 2015, 16:07

      Атакуй не атакуй, все равно получишь ... :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 7 июля 2015, 15:35

      Заточенный армянин плясать не умеет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:00

      Ну ну, посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 12:45

      До Мовсесяна еще не дошло что пора бежать из стана спартака-середняка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 7 июля 2015, 11:37

      Может и Спартак способен играть в атакующем стиле, а вот ты вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 09:35

      Так атакуй, в чем проблема, атакуйте!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cergei1971 7 июля 2015, 09:17

      да все видели какой атакующий футбол играл Спартак в чемпионате!!!!!Пряма не оторвешь глаз!!!!атаковал и Атаковал!!!!!!!!!Во!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +469

      64русс > cergei1971 7 июля 2015, 09:25

      это их бомбануло после 12-0...типерь они думают что играют в атакующий футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      asgard25 7 июля 2015, 08:51

      лизнул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 08:43

      Спартак троллят все..то повар ляпнет про свинину, то армян про атакующий футбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Старый Провинциал 7 июля 2015, 08:30

      Чем их там кормят в Тарасовке, что они постоянно выдают желаемое за действительное?
      Что они там "продемонстрировали" в прошлом сезоне?

      Спартак за 30 матчей получил разницу 42:42=0.
      Т.е. забивал в среднем 1,4 гола за игру. И это при том, что в РПЛ играл ряд откровенно слабых команд...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11