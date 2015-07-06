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    Рондон не имеет предложений от других клубов

    Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Хосе Саломон Рондон заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок, что он покинет Северную Пальмиру.

    "Я являюсь игроком "Зенита" и нахожусь на контракте. Кроме того, у меня нет предложений от каких-либо других коллективов, поэтому вся информация о моем уходе не более чем слухи. Но надо понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Впрочем, пока я спокоен", - поведал венесуэлец.

    В минувшем сезоне РФПЛ Рондон сыграл 26 матчей и забил 13 мячей.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 21:50
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 19:33

      Никому не нужен

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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 23:18

      Игрок деревянный но фартовый.

      0
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      Рейтинг: +11

      Ваша совесть 7 июля 2015, 08:15

      Так правильно, кому он нужен с такой игрой в нападении?! В Кубань разве что ))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 06:50

      ну и не станет большой потерей для питерцев!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 05:23

      сдулся малость

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      Рейтинг: +152

      ren888888 7 июля 2015, 05:02

      А потому что это нубло никому не нужно кроме нубоклуппа в котором он сейчас находится)

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:23

      Когда же в Зенит кого нить купят , все продаем и продаем !

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:26

      А как же великий Дзюба? зачем вам еще кто то? Ибрагимович , Месси и Рональдо уже от зависти локти кусают.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:29

      На этот раз «око» руководства клуба пало на португальского полузащитника «Порту» Жоао Моутиньо.

      1
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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:36

      Хороший игрок, поскорей бы посмотреть его возможности в российском чемпионате и сумму трансфера.

      2
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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:43

      По информации источника, знакомого с ситуацией, главному тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу удалось уговорить соотечественника перейти в российский клуб. Сделка может быть завершена в ближайшее время.

      Моутинью работал вместе с Виллаш-Боашем в «Порту» в сезоне-2010/11. Ранее сообщалось, что «Монако» не отпустит потругальца дешевле чем за 50-60 миллионов евро.

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > Зенит это Халк 7 июля 2015, 05:02

      Никогда! Скоро ваш клуб продадут австралийским аборигенам)

      1
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      Рейтинг: +794

      Miaf 6 июля 2015, 23:13

      Хотя возможно в след за Кержаковым пойти в Самарский гранд?

      1
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      Рейтинг: +29

      stasus25 6 июля 2015, 23:07

      Ну дык как-то так...

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      Рейтинг: +794

      Miaf 6 июля 2015, 23:03

      Да кому он нужен ,все же понимают что после зенита игрок забывает как играть в футбол.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:14

      Не надо так говорить , вот Аршавин переходит в Кубань , Кержаков в Динамо , Витселя продадим в Милан за 40 млн , всем нужны игроки Зенита !

      2
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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:22

      Не забудьте про Гарая.Да и Кержаков же собирался в Крылья Советов, уже передумал?Милан не купит Витселя за 40 млн, думаю продадут где то за 15-25.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:24

      Кержаков сегодня говорил с Кобелевым ! А что Гарай тоже уходит ?

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:27

      Витсель дороже стоит ,не , не отдадим за 25 , даже за 27 !

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:27

      Гарай посмотрев на Данни скорей всего хочет повышение зарплаты на пару нулей.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:30

      Не Гарай не такой , он у нас играет не за деньги !!!

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:30

      За бананы?

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Miaf 6 июля 2015, 23:32

      За спасибо , и за бело-сине-голубую футболку Зенита !

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Зенит это Халк 6 июля 2015, 23:35

      Достойно, может еще место в строящейся теплотрассе Зенит-Арена дадут.

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