Рондон не имеет предложений от других клубов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Хосе Саломон Рондон заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок, что он покинет Северную Пальмиру.



"Я являюсь игроком "Зенита" и нахожусь на контракте. Кроме того, у меня нет предложений от каких-либо других коллективов, поэтому вся информация о моем уходе не более чем слухи. Но надо понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Впрочем, пока я спокоен", - поведал венесуэлец.



В минувшем сезоне РФПЛ Рондон сыграл 26 матчей и забил 13 мячей.



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