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    На неделе "Манчестер Сити" сделает новое предложение по Стерлингу

    Английский "Манчестер Сити" продолжает вести усиленную работу на подписание контракта с игроком "Ливерпуля" Рахимом Стерлингом. На этой неделе "горожане" отправят новое предложение стоимостью 50 миллионов евро. Оно будет уже третьим по счету. На предыдущие согласия получено не было.

    В минувшем сезоне АПЛ Стерлинг провел 35 игр и забил 7 мячей.

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    Источник: ESPN

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    06.07.2015 21:23
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +15

      WOLF 95 7 июля 2015, 22:24

      Не евро, а фунтов. Разница как бы есть...

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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 11:02

      Надо продавать - А ПОКУПКИ ОБСУЖДАТЬ КОЛЛЕКТИВНО, СВОЕ Я ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ, ЗАЧЕМ ПОЗОРИТЬСЯ ПЕРЕД СВОИМИ ЖЕ БОЛЕЛЬШИКАМИ!

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 6 июля 2015, 22:32

      Жаль, что уйдет, Рахим талантливый парень, не повезло ему вырос в эпоху Емели Роджерса. Ему бы поиграть с настоящим тренером, если все звезды сойдутся таковым станет Юрген Клопп.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Летчик66 7 июля 2015, 10:58

      А что по Клоппу есть реальная оказия?
      А то с Роджерсом все бедово, блин!!
      Джерарда вообще на ура проводили!:-(

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > juventus186 7 июля 2015, 13:12

      Ну были слухи, даже здесь статья была, как Юрген герб Ливерпуля лапал.

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      Рейтинг: +418

      mister_лео 6 июля 2015, 22:18

      Арда Туран - игрок "Барселоны"

      Как подтвердил официальный сайт каталонского клуба, игрок "Атлетико" перешел в стан "Барсы" - не в тему но соккер похоже завтра только будет в курсе этой новости

      1
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      Рейтинг: +95

      bfd 6 июля 2015, 22:03

      Евро - не фунты. Пусть курят дальше.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 21:53

      Стерлинг...потом Кейн по ходу)))

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 6 июля 2015, 21:50

      Голубкам нужно подождать один сезон и забрать этого бегунка за "копейки"

      2
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      Рейтинг: +189

      fkb > Виталик ManUtd Rus 6 июля 2015, 21:58

      Такого плана игроков " бегунками" обычно не называют!)

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > fkb 6 июля 2015, 21:59

      ну ладно , ладно - техничный бегунок с ватными лодыжками )))

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Виталик ManUtd Rus 6 июля 2015, 22:01

      А Депай тогда уже кто?

      2
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > dimagas1 6 июля 2015, 22:07

      Это херой который забивал в картонной Эрдевизе где абсолютно нет защиты, где стоят картонные манекены которых может обойти ббуххой старпёр Булыкин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 6 июля 2015, 21:50

      ман сити и ман ю мешки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Leicester City 6 июля 2015, 21:54

      Лестер и ливерка бомжи))

      5
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Master Football 7 6 июля 2015, 21:58

      вискас муму вискас барбилона

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > Master Football 7 6 июля 2015, 22:21

      лестер - это те провинциалы которые с напом из 5 дивизиона отодрали "гранда" 5-3 ?

      4
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 6 июля 2015, 21:42

      Стерлинг хорошо унижает ливерку !

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 21:39

      Сказали же 50 млн фунтов. Неугомонные шейхи.

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      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 21:40

      Просто им послышалось не pounds а euro.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > ROMA DROGBA 6 июля 2015, 22:29

      Ни х**во им послышалось)))

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