Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин договорился с "Кубанью"

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин достиг принципиальной договоренности с краснодарской "Кубанью" о переходе в команду. Об этом поведала пресс-секретарь врио главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Галина Жукова. По ее словам, сейчас идет оформление контракта, и окончательно сделка может быть завершена уже в ближайшие часы.

    В минувшем сезоне РФПЛ Аршавин провел 14 матчей и однажды забил.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии94
    ...
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 23:11

      Теперь Кубань интересно смотреть будет.
      Удачи Андрею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 7 июля 2015, 16:11

      Молодец! Это усилит "Кубань"!Удачи и голов побольше забивать Андрею в "Кубани"!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 14:59

      Ну хоть поиграть дадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      bertoshas 7 июля 2015, 14:47

      Юг привлек....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      2000mm 7 июля 2015, 12:53

      Однажды, Аршавин забил гол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 08:32

      оставить в статье--бывший футболист Андрей Аршавин достиг договорённости.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      boozer > 64русс 7 июля 2015, 13:41

      Этот "бывший" футболист еще не один год 100 очков вперед давать будет тем кривоногим, которых итальянский клоун в сборную понабрал.
      И правильно! Хотя Краснодар конечно был бы поинтереснее, чем Кубань

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Россия впереди всех 7 июля 2015, 07:32

      вот сплетница!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 06:20

      Хорошая новость,глядишь ещё поиграет у Хохлова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:38

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 7 июля 2015, 00:22

      Давай, Андрюха!!! Попылишь еще!!! Может и рыжебородого огорчишь дубликом!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11