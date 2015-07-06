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    Касильяс, вероятно, станет "драконом"

    Агент вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса Карло Кутропия признался, что его клиент близок к переходу в "Порту".

    "Икер рад возможности переехать в Порту. Надеемся, что нынешняя команда Касильяса позволит ему мирно уйти и развиваться дальше", - заявил Кутропия.

    Напомним, что ранее "Реал" выразил готовность перечислять Касильясу часть заработной платы на новом рабочем месте.

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    Источник: Goal.com

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    06.07.2015 20:47
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    Комментарии198
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 9 июля 2015, 10:23

      неблагодарный реал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 7 июля 2015, 20:06

      Неожиданно...

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      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 14:34

      Один из немногих кто достоин уважения в нынешнем реале.Удачи Икеру.Надеюсь в ЛЧ Порту как следует вздернет реалду

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:15

      Поиграет ещё...

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 7 июля 2015, 12:09

      Удачи ему там

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:01

      вероятно

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 7 июля 2015, 10:54

      Автор под анашой похоже)

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      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 7 июля 2015, 10:17

      Что за заголовок???
      Нельзя было просто написать, что переходит в "Порту".
      На месте Касильяса я бы в МЛС перешёл, деньги хорошие платить будут и многие звезды уже туда уехали, большими темпами развивается лига.

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 7 июля 2015, 10:09

      Куда смотрят Зениты и [Динамо]? Вот кого нужно покупать. Хави,Кассилиаса, зп то у них, ни чуть не выше чем у лавочника Аршавина.

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 7 июля 2015, 10:04

      Вратарем надоело, решил стать драконом)

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