Касильяс, вероятно, станет "драконом"

Агент вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса Карло Кутропия признался, что его клиент близок к переходу в "Порту".



"Икер рад возможности переехать в Порту. Надеемся, что нынешняя команда Касильяса позволит ему мирно уйти и развиваться дальше", - заявил Кутропия.



Напомним, что ранее "Реал" выразил готовность перечислять Касильясу часть заработной платы на новом рабочем месте.



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