Пирло: "Приехал в США, чтобы побеждать"

Новоиспеченный футболист американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло прокомментировал свой переезд в США.



"Признаться, я давно хотел попробовать себя в МЛС, получить новый опыт. Когда появилась такая возможность, я ею воспользовался. Моя новая команда сейчас на хорошем уровне, она способна побеждать. Собственно, именно за этим я сюда и приехал. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но долго думать не пришлось. Главный тренер "Нью-Йорк Сити" сумел меня заинтересовать", - поведал итальянец.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!