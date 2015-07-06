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    Пирло: "Приехал в США, чтобы побеждать"

    Новоиспеченный футболист американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло прокомментировал свой переезд в США.

    "Признаться, я давно хотел попробовать себя в МЛС, получить новый опыт. Когда появилась такая возможность, я ею воспользовался. Моя новая команда сейчас на хорошем уровне, она способна побеждать. Собственно, именно за этим я сюда и приехал. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но долго думать не пришлось. Главный тренер "Нью-Йорк Сити" сумел меня заинтересовать", - поведал итальянец.

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    Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»

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    06.07.2015 20:07
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 7 июля 2015, 21:28

      Как это он к пиндосам поехал а на духовную Расею нет...а не порядок))))

      0
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      Рейтинг: +247

      KLINSI > dimagas1 7 июля 2015, 22:52

      Ну наверное денюжку рубить. По слухам он будет самым высокооплачиваемым.
      А зачем Эрик Бикфалви в поднебесную рванул?).

      Экс-полузащитник "Волыни" Эрик Бикфалви стал игроком "Ляонина", сообщает официальный сайт китайского клуба. О деталях контракта 27-летнего румына пока ничего не говорится. Напомним, что в минувшем сезоне хавбек выступал за луцкую команду, однако летом покинул ее на правах свободного агента. В чемпионате Украины-2014/15 он провел 26 матчей и забил 17 голов, разделив звание лучшего бомбардира турнира с полузащитником "Шахтера" Алексом Тейшейрой.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > KLINSI 8 июля 2015, 10:05

      Динамо не брало ...Шахтёр не брал(жадный он сильно) 100 тыс в месяц просил...вот и поехал в Китай. Как игрок хороший, напоминает Белькевичя в молодости.

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 7 июля 2015, 11:27

      Удачи в МЛС Пирло!

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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:16


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +226

      salaga > mweuo 6 июля 2015, 21:21

      Уж не импотент ли ты?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 июля 2015, 21:02

      Во заковырнул Пирло.

      Ты бы ещё в Спартак приехал, чтобы побеждать. Шестые места дрыном околачивать.

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 6 июля 2015, 20:44

      Пирло бы пригодился любому клубу

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 20:40

      Ну и денег подзаработать при этом тоже не грех

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 6 июля 2015, 20:28

      удачи конечно!

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 6 июля 2015, 20:22

      Удачи великому Маэстро.

      1
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      Рейтинг: +218

      жменя семечек 6 июля 2015, 20:19

      не стоит переживать, он не надолго в америку уехал, она всё ровно скоро развалится..

      1
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      Рейтинг: +93

      Klasse > жменя семечек 6 июля 2015, 20:30

      когда?

      1
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      Рейтинг: +218

      жменя семечек > Klasse 6 июля 2015, 20:34

      да как у пирлы контракт закончится, там всё и рухнет((

      1
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      Рейтинг: +93

      Klasse > жменя семечек 6 июля 2015, 20:39

      стопудов, я чет даже не вкурил сначала))

      1
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      Рейтинг: +14

      ForcaBarca-10 > жменя семечек 8 июля 2015, 09:49

      Dolboebka!

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 6 июля 2015, 20:16

      Рекламировать Макдональдс с Кока-Колой ты приехал.

      1
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      Рейтинг: +18

      Vestnik > caravanbashi 6 июля 2015, 20:17

      Всяко лучше Теремка с Вятским Квасом.

      8
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      Рейтинг: +218

      жменя семечек > Vestnik 6 июля 2015, 20:25

      кока кола лучше кваса...? гарбачёв тоже так думал.. теперь вот хлебаем колу, никак не расхлебаем

      5
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > жменя семечек 6 июля 2015, 20:30

      Михал Сергеич хороший человек, разрушил коммунизм, спасибо ему за это.

      2
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > жменя семечек 6 июля 2015, 20:39

      Сегодня ты можешь хотя бы продать жменю семечек, раньше и этого было нельзя))

      0
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      Рейтинг: +93

      Klasse > caravanbashi 6 июля 2015, 20:39

      нельзя разрушить то, чего не было)

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > Klasse 6 июля 2015, 20:43

      А тебе никто и не собирался что-то делать, главная суть большевизма это ложь и надувательство.

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      Рейтинг: +218

      жменя семечек > caravanbashi 6 июля 2015, 20:43

      купи продай, это для погонщиков верблюдов хорошо, а для русского народа это не показатель

      2
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > жменя семечек 6 июля 2015, 20:53

      У русского народа забрали землю и многие люди сходили с ума и кончали жизнь самоубийством. А потом, объясни мне, что значит трудиться и не иметь возможности продать свой товар? Тогда люди не будут трудиться.

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > Vestnik 6 июля 2015, 21:44

      Ну если ты школьник, то конечно лучше кола и магдак, судя по лайкам, тут школодронов много.

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