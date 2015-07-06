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    "Манчестер Сити" приобрел молодого турецкого форварда

    Английский "Манчестер Сити" сегодня подписал контракт с 18-летним нападающим турецкого "Бурсаспора" Энесом Уналом. Детали сделки на данный момент не разглашены.

    Форвард является воспитанником своего уже бывшего клуба, а в минувшем сезоне чемпионата Турции ни разу не вышел на поле в основном составе. Весной Унал впервые одел майку первой сборной Турции.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:49
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +40

      nintend0 7 июля 2015, 14:14

      Маур совет подкинул)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 06:32

      На перспективу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Igo0rek 6 июля 2015, 23:53

      По арендам, а потом продадут.

      1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 6 июля 2015, 23:47

      Welcome to the cemetery talents.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:23


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

      2
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS > mweuo 6 июля 2015, 23:08

      Интересно что сейчас делают модераторы этого замечательного сайта

      2
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > ZeuSS 6 июля 2015, 23:43

      Переходят по ссылке.

      5
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 6 июля 2015, 20:56

      нравилась его игра в молодежной сборной,но рановато перешел,нужно было еще года 2-3 поиграть в своем клубе,а так будет сложновато заиграть,да и тем более в м-сити

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 20:28

      Пускай берут Гвидетти как его еще называли "Новый Ибрагимовичь" совсем не заиграл...хотя конкуренция еще та.

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 6 июля 2015, 20:22

      Удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +247

      Валерон 6 июля 2015, 20:18

      Психология малолетних футбольных профанов настолько прогнозируемая что даже как то обидно за генофонд.
      Когда денежный мешок покупает молодого таланта даже глоры ни разу его не видящие кричат что отличное приобретение, а когда это делает кто то другое мы видим совсем противоположную ситуацию.
      И это при том что ничего не понимающая детвора набивающая так называемые посты ни одного ни второго не видела в глаза и тем более никогда не понимала как человек играет.

      Перенесем комментарии в эту тему из темы про Маури что бы глоры не напрягались :

      "Зачем???могли бы найти и получше"

      "Купите игроков по интереснее ну там илльяраменди янузай рабьё можно из баера кого то прехватить"

      "пора уже подниматься на старый уровень,покупать топ-игроков а не середнеков"

      "Первый раз о нем слышу."

      "Лучше бы ван Гинкела выкупили."

      Отличные шаблоны для глоров на всевозможные темы, можно просто копипастить :))))

      6
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > Валерон 6 июля 2015, 20:28

      Браво! Всё четко расписал. Когда всякие вроде Челси и прочие скупают тоннами неизвестных игроков то все они кричат то что это усиление и будущий топ игрок, но в итоге они тухнут или просто это средние игроки.

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 20:31

      Челси неудачны пример они берут игроков и потом в три дорога их продают пример: Лукаку, Де Брюйне, Шюррле, Бертран ,Т. Азар,Какута, Марин, РОмеу и еще много кто. Этим летом по идее добавится Салах.

      4
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > dimagas1 6 июля 2015, 20:38

      Ну естественно если пачками скупать то кто то и выстрелит, но большинство из них ни о чём, просто не у всех столько денег чтоб тоннами покупать перспективных игроков и распределять их по арендам.

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 20:16

      интересно!

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