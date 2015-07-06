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    Исполком РФС, скорее всего, состоится 14 июля

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал предположительную дату проведения исполкома организации, на котором должен быть решен вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ.

    "Предварительная дата исполкома уже установлена. Завтра она будет официально утверждена - сразу, как будет утрясена с РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. 14 июля - оптимальная дата, по моему мнению. Скорее всего, на ней и остановимся", - сказал функционер.

    Напомним, что старт РФПЛ намечен на 17 июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 19:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 6 июля 2015, 22:58

      затянулась мыльная опера))

      0
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:22


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 6 июля 2015, 21:12

      Можно и 17 июня собраться. Заодно и первый матч посмотреть. Удивительная нерасторопность Исполкома и наплевательское отношение к клубам.

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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 20:32

      Как в той песне -
      "Я оглянулся посмотреть,
      Не оглянулась ли она,
      Чтоб посмотреть не оглянулся ли я!"

      0
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      Рейтинг: +160

      pif57 6 июля 2015, 20:30

      Дата ладно, что с лимитом будет?

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 6 июля 2015, 20:17

      опа, Джигурда!!!


      а до этого возможности заседать и решать не было)))

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > фанат джигурды 6 июля 2015, 21:20

      солнце, море и вода - как оторваться?:)

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 6 июля 2015, 20:15

      отдыхайте, загорайте, к сентябрю разберетесь, потом останется признавать нарушения за превышение задним числом.

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      Рейтинг: +314

      spilo 6 июля 2015, 20:05

      Времени у них не было, понимаешь.

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      Рейтинг: +218

      жменя семечек 6 июля 2015, 19:55

      да симонян сам как легионер

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      Рейтинг: +658

      Zivs 6 июля 2015, 19:53

      а куда торопиться?

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