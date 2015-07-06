Смертин стал членом одного из органов УЕФА

Заместитель исполнительного директора московского "Динамо" Алексей Смертин стал членом т.н. Футбольного комитета, входящего в структуру УЕФА. В организацию бывший футболист принят как представитель РФС, где Смертин занимает пост заместителя председателя комитета развития региональных центров.



"Безусловно, очень рад, что доведется поработать в таком важном органе в компании таких людей, как Давор Шукер, Деян Савичевич, Фернандо Йерро, Луиш Фигу. Наличие в комитете представителя России придаст толчок дальнейшей интеграции России в европейский футбол. Уверен, удастся сделать много полезного для нашего вида спорта. Предстоит познакомиться с целями, задачами, после чего уже можно будет рассказать о чем-то подробнее", - сказал Смертин.



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