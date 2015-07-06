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    Смертин стал членом одного из органов УЕФА

    Заместитель исполнительного директора московского "Динамо" Алексей Смертин стал членом т.н. Футбольного комитета, входящего в структуру УЕФА. В организацию бывший футболист принят как представитель РФС, где Смертин занимает пост заместителя председателя комитета развития региональных центров.

    "Безусловно, очень рад, что доведется поработать в таком важном органе в компании таких людей, как Давор Шукер, Деян Савичевич, Фернандо Йерро, Луиш Фигу. Наличие в комитете представителя России придаст толчок дальнейшей интеграции России в европейский футбол. Уверен, удастся сделать много полезного для нашего вида спорта. Предстоит познакомиться с целями, задачами, после чего уже можно будет рассказать о чем-то подробнее", - сказал Смертин.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    06.07.2015 19:21
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 22:39

      Важный пост. Дерзай Алексей.

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 7 июля 2015, 14:56

      Прямо анатомия какая то,а не название статьи

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 13:24

      Смертин и член,да ещё в органе, как то не созвучно.

      0
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      Рейтинг: +43

      Jeber 7 июля 2015, 00:06

      Так член или орган?

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      Рейтинг: +65

      jurgen h 6 июля 2015, 23:01

      ну видимо орган действительно... важный, раз такие известные люди не проходят мимо)

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 6 июля 2015, 23:00

      го в презеденты УЕФА

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 июля 2015, 22:46

      он даже не знает цель этого органа а уже стал членом))))

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      Рейтинг: +44

      AlMann 6 июля 2015, 22:37

      Звучит-то как: стал членом органа ...

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 22:09

      Значит обновление в УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:40

      Евгений Гинер и Роман Бабаев вошли в комитеты УЕФА

      Европейский союз футбольных ассоциаций объявил о назначениях в различные комитеты организации.

      Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сохранил своё место в Совете по развитию профессионального футбола, в который был повторно выдвинут по инициативе Европейской клубной ассоциации (ECA), где он занимает пост вице-президента.

      В свою очередь, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев вошёл в комитет по лицензированию клубов.

      Мандаты обоих представителей ПФК ЦСКА действительны до 2019 года.

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