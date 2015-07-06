"Ювентус" продлил контракты с Аллегри и Маркизио

Туринский "Ювентус" в лице президента Андреа Аньелли сообщает, что клуб продлил трудовые соглашения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри и полузащитником Клаудио Маркизио. Согласно новым документам, специалист будет работать в Турине до лета 2017-го года, а футболист - 2020-го.



Напомним, что "старая синьоры" в минувшем сезоне в очередной раз была всех сильнее в Италии и дошла до финала Лиги чемпионов.



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