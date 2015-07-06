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    "Ювентус" продлил контракты с Аллегри и Маркизио

    Туринский "Ювентус" в лице президента Андреа Аньелли сообщает, что клуб продлил трудовые соглашения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри и полузащитником Клаудио Маркизио. Согласно новым документам, специалист будет работать в Турине до лета 2017-го года, а футболист - 2020-го.

    Напомним, что "старая синьоры" в минувшем сезоне в очередной раз была всех сильнее в Италии и дошла до финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 11:33

      Так, вроде, потери есть, но и усиление тоже.
      Надо в следующем сезоне не упустить "ушастого"!!!
      Если Буффон надумает завершить карьеру, то проводить его надо по-чемпионски.
      Уйдет непобежденным тогда.
      А лучше - чтобы и потом играл, и выигрывал.
      А то перед глазами - недавний яркий пример проводов, которых делать не стоит....
      Стивен до сих пор в шоке!

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      Рейтинг: +21

      Sinoptik174 6 июля 2015, 21:32

      Пусть Клаудио продолжит путь Дель Пиеро.

      1
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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 > Sinoptik174 6 июля 2015, 22:19

      Ну что ты такое вот говоришь? О АДП весь мир говорил, когда ему было 20 лет. В 22 года был самым высокооплачиваемым футболистом в мире (и самым талантливым - мое мнение). До травмы с ним соперничать мог только Роналдо из Интера, это два топовых футболиста того времени были.
      Маркизио уже под 30 и он даже 20% не сделал для команды, по сравнению с АДП. Нужен свой футболист, воспитанник топ уровня. Таких, увы, нет. И еще лет 10 не предвидится.

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      Рейтинг: +21

      Sinoptik174 > infatuation0612 7 июля 2015, 17:03

      К твоему сведению Маркизио единственный воспитанник ЮВЕ который играл в финале ЛЧ последней.

      0
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:21


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 6 июля 2015, 20:50

      А что им оставалось,кроме,как продления,на них спроса все равно нет.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 6 июля 2015, 20:38

      Отличные новости. В следующем сезоне Аллегри стоит строить игру вокруг Маркизио. Погба уже мыслями в Барсе.

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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Juventus21 6 июля 2015, 21:35

      Не слижу за серией а, но по финалу лч маркизио был очень хорошь, по пойму лучшим

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      Рейтинг: +30

      Turik_Milan > champions 20 6 июля 2015, 21:38

      Отличный игрок

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > champions 20 7 июля 2015, 13:01

      Абсолютно верно.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 6 июля 2015, 20:38

      Молодцы! А Принц очень полезен, подозреваю, что с возрастом он будет только лучше и повторит путь Великого Пирло.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 19:28

      Молодцы

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 19:27

      Ничего нового все по плану.

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      Рейтинг: +293

      1897 6 июля 2015, 19:22

      Ожидаемо.

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      Рейтинг: +12

      Samir_90 6 июля 2015, 19:20

      Нормальный ход.

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