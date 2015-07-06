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    "Спорт Экспресс": Аршавин подпишет однолетний контракт с "Кубанью"

    Андрей Аршавин подпишет с "Кубанью" однолетний контракт с возможностью продления, сообщает "Спорт Экспресс".

    Сегодня 34-летний полузащитник встречался с Вениамином Кондратьевым, врио губернатора Краснодарского края, и обсудил условия своего контракта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 18:51
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +14

      andreas88 6 июля 2015, 21:24

      Хотя бы уж Краснодар выбрал а не их более опытных но чмошных соседей.

      0
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:19


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +20

      Djamal67 6 июля 2015, 21:12

      удачи лучшему диспетчеру игроку России.мы очень ради.. хочу чтобы боаш сума сошел когда Андрей и Кержаков играют и побеждают.Зенит потерял самих лучших... и те то кто из русских едет в зенит о судьба сидеть на скамейке до окончания контракта..зенит убывает русских талантов из иностранных тренеров в зените...если русские игроки хотят развиваться в данное время не рекомендую их ехать в зенит

      2
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Djamal67 6 июля 2015, 21:19

      Поправочка: если русские игроки хотят развиваться в данное время, не рекомендую им ехать в Россию.

      0
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa > Djamal67 6 июля 2015, 22:07

      Смольникову, Шатову и Лодыгину это расскажи. Если человек хочет - он работает и своего добивается. А если приехали вполноги потренироваться - их дело.

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 6 июля 2015, 21:11

      Будет входить на замену, на 90 минут его давно не хватает.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 6 июля 2015, 21:07

      Новое лицо кубани.

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      Рейтинг: +225

      SSLaziо 6 июля 2015, 20:57

      чипсоед сделал правильный выбор

      1
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 6 июля 2015, 20:57

      Удачи Андрею, надеюсь проявит себя!

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      Рейтинг: +1532

      starche 6 июля 2015, 20:43

      Годик спокойно побегает.

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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 6 июля 2015, 20:37

      Будет лидером как был в 2008

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      Рейтинг: +163

      ВЕЛИКИЙ СПАРТАК 6 июля 2015, 20:32

      Аршавин отработанный материал. Как раз для Кубани

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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > ВЕЛИКИЙ СПАРТАК 6 июля 2015, 20:56

      Лично для него это будет на пользу.

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