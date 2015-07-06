"Спорт Экспресс": Аршавин подпишет однолетний контракт с "Кубанью"

Андрей Аршавин подпишет с "Кубанью" однолетний контракт с возможностью продления, сообщает "Спорт Экспресс".



Сегодня 34-летний полузащитник встречался с Вениамином Кондратьевым, врио губернатора Краснодарского края, и обсудил условия своего контракта.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое