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    "Ювентус" объявил о переходе Пирло в "Нью-Йорк Сити"

    Полузащитник Андреа Пирло продолжит карьеру в MLS и будет выступать за "Нью-Йорк Сити".

    "Выразить значение Пирло нельзя одной лишь статистикой. Для нашего клуба было честью идти по одному пути с Андреа в течение четырех лет. "Ювентус" желает Пирло всего самого хорошего. Спасибо за все, Маэстро!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ювентуса".

    Пирло вошел в состав "Ювентуса" в 2011 году, за это время он сыграл в 164 матчах, забил 19 голов, отдал 35 голевых передач и выиграл 7 трофеев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 17:26
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    Комментарии129
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      Рейтинг: +12

      Rassell 63 12 июля 2015, 16:32

      Удачи у америкашек!Жаль что уходишь!

      0
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 11 июля 2015, 22:03

      Спасибо Маэстро! Будь здоров...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:57

      Легендарный исполнитель стандартов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Аталанта 8 июля 2015, 22:39

      ПИРЛО ЭТО ЛЕГЕНДА

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 июля 2015, 21:22

      В этом году у Юве будет очень тяжелая борьба за чемпионство, даже если Рома будет играть как играла.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:16

      Жаль, что он уходит...

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 09:52

      У Пирло, по ходу, музей дома скор будет - из медалей!!!:-)
      Жаль, что Юве не смог его удержать, но насильно мил не будешь, как говорится.
      МЛС теперь тоже буду смотреть, особенно Гэлэкси-Нью-Йорк сити.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 09:48

      Джерард - в Гэлэкси, Пирло - в Нью-Йорк Сити, млс становтся все интереснее и интереснее.

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      Рейтинг: +219

      proezd2 7 июля 2015, 08:45

      не местный получается.

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      Рейтинг: +258

      жеха87 7 июля 2015, 08:40

      Настоящий игрок и мужик! Честно отрабатывал на поле а не сопли жевал!

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