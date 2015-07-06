"Ювентус" объявил о переходе Пирло в "Нью-Йорк Сити"

Полузащитник Андреа Пирло продолжит карьеру в MLS и будет выступать за "Нью-Йорк Сити".



"Выразить значение Пирло нельзя одной лишь статистикой. Для нашего клуба было честью идти по одному пути с Андреа в течение четырех лет. "Ювентус" желает Пирло всего самого хорошего. Спасибо за все, Маэстро!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ювентуса".



Пирло вошел в состав "Ювентуса" в 2011 году, за это время он сыграл в 164 матчах, забил 19 голов, отдал 35 голевых передач и выиграл 7 трофеев.



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