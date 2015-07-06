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    Слуцкий: "Мне не надо путешествовать по миру - достаточно посмотреть английскую Премьер-лигу"

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от английской Премьер-лиги, отметив разнообразие тактик и стилей, а также игроков-легионеров:

    "Почему мне интересно смотреть АПЛ? Потому что это самая глобализованная лига в мире. Потому что самое большое количество тренеров-иностранцев, футболистов из различных стран.

    Для того чтобы увидеть разные стили, не надо смотреть отдельные чемпионаты, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Хочешь увидеть остроатакующую команду – такие есть. Хочешь увидеть команду, которая играет в быстрых атаках, – такие есть. С высокой, с низкой обороной. Поэтому мне не надо путешествовать по всем странам мира, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Чтобы увидеть разные стили, направления, тактику и найти футбол на любой, даже самый изысканный тренерский вкус".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 17:08
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    Комментарии113
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      Рейтинг: +156

      2000mm 7 июля 2015, 12:52

      Леня прав! Просто потому, что футбол у англичан - это культ, я бы даже сказал - часть культуры. Да и организация футбола и околофутбола в Англии лучшая! Если букмекеры не боятся и принимают ставки на ВОСЬМУЮ английскую лигу - для меня, это показатель развития футбола.
      И это на острове, размером в половину Ханты-Мансийского АО, или 1/9 Красноярского края! Дада! Вся Великобритания - это одна девятая часть Красноярского края!
      Ну о чём тут ещё говорить??

      1
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      Рейтинг: +10

      starikSE 7 июля 2015, 08:30

      Гурман!!

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 00:32

      а он разве ездиет в Англию чтобы смотреть матчи АПЛ? кажись на СЭ его неверно интерпретировали

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 22:39

      толстячок то ленив!))

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      Рейтинг: +7

      kukuruzonax 6 июля 2015, 22:14

      О боже, вы видели гостевую форму ЦСКА на следующий сезон?!

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      Рейтинг: +53

      bravostrel > kukuruzonax 6 июля 2015, 22:50

      Где фото найти?

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > kukuruzonax 6 июля 2015, 23:01

      Главное не форма, а игра!

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > kukuruzonax 6 июля 2015, 23:34

      Шикарная форма, мне нравится.

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      Рейтинг: +19

      cska88 > RMUKMU 7 июля 2015, 12:57

      прикольная форма и домашняя и гостевая, лучше, чем в прошлом году, согласен!!!

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      Рейтинг: +25

      St David 6 июля 2015, 22:12

      Разумеется.

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 6 июля 2015, 22:00

      В РФПЛ тоже куча стилей.

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      Рейтинг: +159

      ALBA-BARSELONA 6 июля 2015, 21:41

      Кокой толк от разных стилей,когда нет трофеев среди клубных команд в Европе и сборная Англии тоже середняк среди сборных.На клубном и на уровне сборных Германия и Испания показывает как надо играть.Трофеи ЛЧ и лиги Европы в Испании,золотые бутсы и золотые мячи в Испании,золотые медали ЧМ и Европы в Испании и в Германии.
      Зато в Англии разные стили.
      Слуцкому нравится просто престиж Англии,как мирового лидера многих веков а английские виски для похмелья от водки

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      Рейтинг: +90

      Romashin 6 июля 2015, 21:25

      Так а че, у нас в России тоже разные стили, армянский, кишинёвский, чеченский дагестанский!!!

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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk > Romashin 6 июля 2015, 22:17

      Срочно учить географию!

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:12

      А вот еще отличные новости!
      Игнашевич, Фернандес, В. Березуцкий, Дзагоев и Тошич работают в общей группе

      Сегодняшнее занятие армейцев в рамках предсезонного сбора в Ватутинках было очень насыщенным и продолжалось один час сорок пять минут.
      Вместе со всеми остальными футболистами уже занимаются защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Возвращение Марио и Василия состоялось накануне (последний при этом работает с небольшими ограничениями), а в отношении Сергея соответствующее решение было принято сегодня утром после прохождения нашим игроком контрольного медобследования. Также приступили к полноценной работе полузащитники Алан Дзагоев и Зоран Тошич.

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > Дед за ЦСКА 6 июля 2015, 21:21

      Всегда пожалуйста! Чем могу, помогу!

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