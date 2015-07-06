Слуцкий: "Мне не надо путешествовать по миру - достаточно посмотреть английскую Премьер-лигу"

Леня прав! Просто потому, что футбол у англичан - это культ, я бы даже сказал - часть культуры. Да и организация футбола и околофутбола в Англии лучшая! Если букмекеры не боятся и принимают ставки на ВОСЬМУЮ английскую лигу - для меня, это показатель развития футбола.
И это на острове, размером в половину Ханты-Мансийского АО, или 1/9 Красноярского края! Дада! Вся Великобритания - это одна девятая часть Красноярского края!
Ну о чём тут ещё говорить??
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от английской Премьер-лиги, отметив разнообразие тактик и стилей, а также игроков-легионеров:
"Почему мне интересно смотреть АПЛ? Потому что это самая глобализованная лига в мире. Потому что самое большое количество тренеров-иностранцев, футболистов из различных стран.
Для того чтобы увидеть разные стили, не надо смотреть отдельные чемпионаты, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Хочешь увидеть остроатакующую команду – такие есть. Хочешь увидеть команду, которая играет в быстрых атаках, – такие есть. С высокой, с низкой обороной. Поэтому мне не надо путешествовать по всем странам мира, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Чтобы увидеть разные стили, направления, тактику и найти футбол на любой, даже самый изысканный тренерский вкус".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.