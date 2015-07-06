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    Олег Кононов: "В практической плоскости мы не можем сейчас говорить о переходе Аршавина и Кержакова"

    Олег Кононов, главный тренер "Краснодара", опроверг информацию о переходе нападающих "Зенита" Андрея Аршавина и Александра Кержакова в краснодарский клуб.

    "Аршавин и Кержаков - игроки очень высокого уровня, титулованные, футболисты сборной, поигравшие в Лиге чемпионов, европейских топ-клубах. В принципе, они могли бы принести пользу "Краснодару", но у нас есть своя стратегия, своя система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода", - сказал Кононов.

    Ранее обсуждаемый в СМИ трансфер игроков "Зенита" в "Краснодар" опроверг генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 16:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 7 июля 2015, 16:05

      "... в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода", - сказал Кононов.

      Заумно выражается тренер Краснодара, как бы это не сказалось на игре команды. Надо же так исковеркать русский язык!

      0
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      Рейтинг: +309

      ABRAM995 6 июля 2015, 20:19

      Простыми словами- Кержаков и Аршавин были хорошими футболистами,но теперь они старые и мало полезные

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 6 июля 2015, 20:00

      я б с удовольствием переехал жить в Краснодар,Сочи или Ростов )офигенные там места

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 6 июля 2015, 19:13

      Уважаю людей,которые деликатно умеют посылать.Кононов молодец.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 6 июля 2015, 18:47

      А было бы интересно...

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo > mordvin60 6 июля 2015, 19:02

      Не было бы.

      1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 6 июля 2015, 18:43

      А всё потому, что в практическую плоскость не вписываются две кривые.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2015, 18:18

      Армавир их точно ждет.

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 6 июля 2015, 17:39

      да в барсу их берут!в барсу!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 17:10

      Да и не мутили бы..,бычьё...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > 6 июля 2015, 18:54

      неа,не верю..

      Но вякнуть надо))

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      Рейтинг: +169

      Overbeer 6 июля 2015, 17:05

      Кононов высказался на счет возможного перехода в "Краснодар" Кержакова и Аршавина
      Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига, РФПЛ, Краснодар, Зенит
      Сегодня, 11:01
      Источник: Чемпионат.ком
      Редакция: Ковалев Андрей

      Ульяна видать покурить выходила..

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