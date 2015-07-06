Олег Кононов: "В практической плоскости мы не можем сейчас говорить о переходе Аршавина и Кержакова"

Олег Кононов, главный тренер "Краснодара", опроверг информацию о переходе нападающих "Зенита" Андрея Аршавина и Александра Кержакова в краснодарский клуб.



"Аршавин и Кержаков - игроки очень высокого уровня, титулованные, футболисты сборной, поигравшие в Лиге чемпионов, европейских топ-клубах. В принципе, они могли бы принести пользу "Краснодару", но у нас есть своя стратегия, своя система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода", - сказал Кононов.



Ранее обсуждаемый в СМИ трансфер игроков "Зенита" в "Краснодар" опроверг генеральный директор клуба Владимир Хашиг.



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