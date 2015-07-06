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    Загребское "Динамо" выкупило у "МЮ" Энрикеса

    "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте сообщил о продаже нападающего Анхело Энрикеса загребскому "Динамо".

    Прошлый сезон 21-летний чилиец провел в аренде в хорватском клубе, в составе которого провел 25 матчей и забил 21 гол, поучаствовав тем самым в завоевании клубом чемпионского титула.

    О подробностях трансфера пока не сообщается.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 16:43
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 20:01

      И видно бабло отработали, раз их под стражу взяли.

      0
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 6 июля 2015, 18:46

      Не, ну нормально. Президент и тренер под стражей, самое время для трансферов.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 18:29

      Удачи чилийцу в Хорватии

      0
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      Рейтинг: +59

      Справедливый1 6 июля 2015, 18:28

      да кому охота позорится в заднеприводном мумушлаке)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      champions 20 > Справедливый1 6 июля 2015, 18:43

      ВРОТатуй ты что-то попутал.Это ваши слабости и шалости.Не обобщай

      6
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      Рейтинг: +59

      Справедливый1 > champions 20 6 июля 2015, 18:51

      еще одна стрелометка мумушная)

      2
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      ...
      Рейтинг: +207

      champions 20 > Справедливый1 6 июля 2015, 18:54

      Не мю поддерживает таких как ты (пи...ов). Какие накуй стрелки- это факт

      3
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      Рейтинг: +59

      Справедливый1 > champions 20 6 июля 2015, 19:16

      ты не только стрелочник, но и заднеприводная балаболка

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      champions 20 > Справедливый1 6 июля 2015, 19:22

      Ты ругаешься как девочка с косичками...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 6 июля 2015, 18:17

      Жаль, всё-таки продали. Ща ещё Перси сбагрят и сядут на опу в новом сезоне, с 2 напами, тьфу.

      0
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 6 июля 2015, 17:58

      Очень жаль терять молодых и талантливых, не ясно зачем его продали

      0
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      Рейтинг: +146

      -Ванек- 6 июля 2015, 17:23

      из позорного, тащимого судьями манкомешка уже в динамо бегут))

      5
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > -Ванек- 6 июля 2015, 17:37

      В [Динамо] есть шанс выиграть трофей а в мю максимум 4 место))

      0
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      ...
      Рейтинг: +207

      champions 20 > nnbb199O 6 июля 2015, 17:51

      У тебя и оленя сверху мозг отсутствует...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O > champions 20 6 июля 2015, 17:55

      А что правда глазки колят?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > nnbb199O 6 июля 2015, 17:59

      А что можно выиграть у орсенки, кроме бумажных кубков?)

      3
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > nnbb199O 6 июля 2015, 18:04

      Поиграем в поговорки...
      Чья корова бы мычала

      1
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > yudin_duda 6 июля 2015, 19:39

      Бумажных кубков?? чел ты явно не в себе.

      0
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > nnbb199O 6 июля 2015, 20:00

      Ладно-ладно, орсенка аж 2 трофея взял за последние семь лет.
      Лучший тренер!

      0
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      ...
      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL > nnbb199O 7 июля 2015, 16:19

      забавно когда болельщики арсенала смеются над 4 местом)) эта ваша строчка, просто в прошлом сезоне случилось недоразумение)

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 17:19

      Скорее бесплатно ушёл, не хочет деградировать в поммойнном мумушлаке.

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2015, 17:09

      Динамо - суперклуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 6 июля 2015, 17:07

      Право первоочередного выкупа за 10 млн евро оставили.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      SlayteRS1 > БарсаДав 6 июля 2015, 17:34

      На transfermarkt 1,5 млн стоимость трансфера

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