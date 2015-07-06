Загребское "Динамо" выкупило у "МЮ" Энрикеса

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте сообщил о продаже нападающего Анхело Энрикеса загребскому "Динамо".



Прошлый сезон 21-летний чилиец провел в аренде в хорватском клубе, в составе которого провел 25 матчей и забил 21 гол, поучаствовав тем самым в завоевании клубом чемпионского титула.



О подробностях трансфера пока не сообщается.



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