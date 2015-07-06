Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец рассказал, что старт Чемпионата России может быть отложен из-за проблем с утверждением лимита на легионеров. На прошлой неделе заместитель министра спорта Наталья Паршикова также сообщила, что РФПЛ не начнется без утвержденного Министерством спорта РФ лимита.
"Если исполком РФС и Министерство спорта РФ не найдут точек соприкосновения в вопросе по лимиту на легионеров, тогда старт РФПЛ может быть отложен. Согласно последним поправкам в законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" министерство по согласованию с лигами определяет количество легионеров.
Лимит на легионеров - это часть регламента соревнования. Без понимания этой части не могут быть утверждены правила на новый сезон. До старта сезона осталось две недели, поэтому если решение не будет найдено, старт чемпионата придётся перенести", - сказал Прокопец.
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