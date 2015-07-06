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    Старт РФПЛ может быть отложен

    Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец рассказал, что старт Чемпионата России может быть отложен из-за проблем с утверждением лимита на легионеров. На прошлой неделе заместитель министра спорта Наталья Паршикова также сообщила, что РФПЛ не начнется без утвержденного Министерством спорта РФ лимита.

    "Если исполком РФС и Министерство спорта РФ не найдут точек соприкосновения в вопросе по лимиту на легионеров, тогда старт РФПЛ может быть отложен. Согласно последним поправкам в законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" министерство по согласованию с лигами определяет количество легионеров.
    Лимит на легионеров - это часть регламента соревнования. Без понимания этой части не могут быть утверждены правила на новый сезон. До старта сезона осталось две недели, поэтому если решение не будет найдено, старт чемпионата придётся перенести", - сказал Прокопец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 16:32
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    Комментарии254
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 22:08

      Российский футбол,что сказать)

      0
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      Рейтинг: +10

      turkmen_9 7 июля 2015, 14:04

      Сколько лет уже с лимитом играем?
      Сколько лет отмена с двух гражданством, если игрок сыграл в другом чемпионате?
      Сколько лет тренирует иностранец сборную?
      Каков шансы победит ЧМ2018 с лимитом?
      В итоге нужен ли вообще лимит?
      ---------------------------------------------------
      Такие вопросы нужен поставит Министерство спорта РФ перед собой.
      Я лично за отмена лимита.

      0
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      Рейтинг: +16

      Независимое Мнение 7 июля 2015, 12:20

      Российский футбол - беспощаден!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:17

      Регламент часто меняется...

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm 7 июля 2015, 11:59

      Отменить лимит совсем! То есть - АБСОЛЮТНО!
      Пусть три-четыре клуба в нашем Чемпионате будут состоять сплошь из иностранцев высокого уровня, зато остальные 12, в основном - из наших ребят.
      Получится, что наши футболисты, будут внутри чемпионата, играть против Халков, Витселей и Вальбуэнов, около 10 игр за год, не учитывая выступлений в Еврокубках. Пусть проигрывая с треском, но, таким образом - поднимая свой собственный уровень футбола, ведь самый эффективный способ стать сильнее - играть с более сильным соперником.

      1
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > 2000mm 8 июля 2015, 16:57

      То же верно.Как говорил Напалеон:,Не воюй с одним врагом часто,таким образом,ты делаешь его сильней.Я уже и забыл,когда наша сборная играла с Германией,Англией,Италией,Испанией,Аргентиной,Бразилией,все трется где то на задворках,мечтая за счет фортуны,стать сильнее.

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      Рейтинг: +152

      sampos 7 июля 2015, 11:14

      РФПЛ не успели подготовить поправку к правилам: "ИСКЛЮЧИТЬ БЕГОТНЮ НА ф/ПОЛЕ И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕШКОМ". Англичане так высказались по поводу саботажа ЧМ2018: Футбол для болельщиков, а не для политиков!(на ЧМ они приедут). Вот и нам нужен интересный и захватывающий футбол, а по сему,- пусть хоть одиннадцать легионеров играет и то интереснее. А для недовольных наших фу-тов откройте лигу "Ы" в степях Монголии (может пустят), заодно в правила им включите пункт: ИСКЛЮЧИТЬ БЕГОТНЮ НА ф/ПОЛЕ И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕШКОМ.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 июля 2015, 11:02

      у нас, как всегда все через Опу ...

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 7 июля 2015, 11:01

      Это Россия, это наша родина. Если можно придумать проволочки, то мы их придумаем! Слава ВВХ! Слава ПЖиВу! Затокрымнаш!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > Chilahim 7 июля 2015, 11:33

      Нравится кому или нет,но Крым был,есть и будет НАШ,хоть вы все полопайтесь от злости.

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      Рейтинг: +202

      Chilahim > забайкальский армеец 8 июля 2015, 17:57

      Мы это кто? Ленинградцы?

      1
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      Рейтинг: +232

      ТОС 7 июля 2015, 08:32

      ау,глорхантеры,что вы несете?!?
      гнать копелку и боашку,
      лимит ужесточить до 3 легов и только зигранных за свои сборные,
      зп урезать (по самые неболуйся),но увеличить премии за победу,
      освободившиеся средства (от того же коппелко),на развитие школ,
      тогда и в сборной будет кому играть и чемп интереснее станет,
      а только ради пару шагов в еврокубках,отменять лимит и гробить футбол,нет смысла!!!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > ТОС 7 июля 2015, 09:06

      Сам бред несёшь,паспорт Российскому игроку сам добавит лишний ноль в контракте,рынок блин.А за такое бабло есть у них желание биться,точно нет.Игроки должны быть в равных условиях,тогда и будет толк,а любая льгота уже ставит игрока в неравные условия и нежелание игрока выкладываться до конца,а зачем если есть Российский паспорт.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 06:42

      Хватит уже разлагать Российских молодых игроков лимитами,Мудка добивается что бы на ЧМ у нас вообще некому было играть.Парниковый эфект для молодёжи губителен,что и доказывает нынешнее состояние нашего футбола ,ни одного нормального игрока,одни перспективные всплески.А оно им надо,когда паспорт делает бабло и место в составе.но наши Мудки этого никогда не поймут,а лезут везде как всезнающие.

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      Рейтинг: +232

      ТОС > забайкальский армеец 7 июля 2015, 08:35

      бред

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