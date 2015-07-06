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    Футболист "Кубани" Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче

    Главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов сообщил о травме Игоря Армаша, полученной в товарищеском матче с сербским "Радом" (1:2) на сборе в Словении.

    "После сильного удара в спину он не смог продолжить игру. Насколько все сложно, врачи определят завтра, - цитирует Хохлова официальный сайт "Кубани". - Времени до старта в чемпионате мало, но мы планируем еще усилить пару позиций. Работа в этом направлении ведется".

    Сбор "Кубани" в словенском Мариборе закончится 13 июля. В первом туре чемпионата России краснодарский клуб встретится с екатеринбургским "Уралом" 20 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 16:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 18:32

      Здоровья Игорю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 июля 2015, 18:20

      Здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 6 июля 2015, 16:24

      Даже Армаш там получил травму, а вы говорите об Аршавине и Кержакове. Вот что их ждет в "Кубани"))

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 6 июля 2015, 16:20

      Обидно

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 16:18

      Игорю здоровья!

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