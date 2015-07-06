Футболист "Кубани" Игорь Армаш получил травму в товарищеском матче

Главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов сообщил о травме Игоря Армаша, полученной в товарищеском матче с сербским "Радом" (1:2) на сборе в Словении.



"После сильного удара в спину он не смог продолжить игру. Насколько все сложно, врачи определят завтра, - цитирует Хохлова официальный сайт "Кубани". - Времени до старта в чемпионате мало, но мы планируем еще усилить пару позиций. Работа в этом направлении ведется".



Сбор "Кубани" в словенском Мариборе закончится 13 июля. В первом туре чемпионата России краснодарский клуб встретится с екатеринбургским "Уралом" 20 июля.



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