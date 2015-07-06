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    Думбия может перейти в "Уотфорд"

    Нападающий "Ромы" Сейду Думбия может стать игроком "Уотфорда", утверждает La Gazetta dello Sport. Источник сообщает, что ивуариец уже ведет переговоры с английским клубом.

    Думбия перешел из ЦСКА в "Рому" в зимнее трансферное окно прошлого сезона, однако не удовлетворил своими результатами руководство римского клуба. Он сыграл в 13 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола.

    Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 15:25
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 08:04

      К сожалению не сыграл в 13 матчах,а выходил на замену на десять ,пятнадцать минут.Здесь разница большая.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:40

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 6 июля 2015, 20:55

      Вернулся бы в ЦСКА,хватит скитаться.

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 20:47

      В сериале был ни о чём, в Англии так вообще может простынуть, насморк будет.

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 6 июля 2015, 19:12

      Коням мог бы пользу принести.
      Не старый ещё конь.

      0
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe 6 июля 2015, 18:57

      Уж лучше играть в АПЛ, чем в Серии А.

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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:33

      грустная судьба

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      Рейтинг: +597

      Alexaos 6 июля 2015, 18:26

      полсезона в топклубе и пинком выгоняют конявого. все как обычно

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 6 июля 2015, 18:23

      Не плохо было бы

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      Рейтинг: +414

      Tajfun 6 июля 2015, 18:21

      К успеху паря шел...

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