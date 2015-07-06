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    Де Хеа просит ван Гала отпустить его в "Реал"

    Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа обратился к тренеру команды Луи ван Галу с просьбой отпустить его в королевский клуб.

    Как сообщает Marca, вратаря устраивают условия, предлагаемые ему со стороны "Реала", кроме того, де Хеа мечтает продолжить карьеру в Испании. Однако английский клуб не хочет отпускать голкипера, тем более, что у него еще действует контракт с манкунианцами.

    Ранее "МЮ" говорил о своей готовности продать вратаря в "Реал" с условием перехода в английский клуб защитника мадридцев Серхио Рамоса.

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    Источник: Euro-football.ru

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    06.07.2015 14:55
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    Комментарии222
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 7 июля 2015, 19:16

      ЕДИНСТВЕННЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ИГРОК КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВЫИГРЫВАТЬ ТРОФЕИ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ, А НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ПОДАЧКАМИ... КОНЧИЛИСЬ "РУЧНЫЕ" СУДЬИ, ОДНОВРЕМЕННО "КОНЧИЛАСЬ" МУМУШНЯ... СОВПАДЕНИЕ?

      0
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 18:50

      Через годик вместо Касильяса.

      0
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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:05

      Да уйдет он.

      0
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      Рейтинг: +77

      bezymec 6 июля 2015, 22:17

      А кто такой ван галь,чтобы он просил его отпустить?Крепостное право или рабовладельческий строй?Мерзкая страна!Безпомощный ничего не выигрывающий...Футболом его не назову!Че можно делать в этой клоаке?Ужас!!!

      1
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 6 июля 2015, 21:27

      Заныл

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 6 июля 2015, 20:27

      Шантаж, МЮ спокойно может взять Льориса или Щесны вместо Де Хеа.

      0
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      Рейтинг: +34

      Kashaev Kamil > caravanbashi 8 июля 2015, 19:24

      Льорис еще ладно, но Щесны, не нужен он нам, лучше уж Оспину тогда

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      Рейтинг: +226

      рус фан 6 июля 2015, 20:09

      Год контракта всего остался, Ван Гаал может конечно упереться, но тогда кипер будет без настроя и к то му же денег за него вообще потом не будет.

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      Рейтинг: +14

      Ливерпулище 6 июля 2015, 19:49

      с МУМУШНОЙ ПОМОЙКИ ВСЕ БЕГУТ

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      Рейтинг: +12

      Ван14 6 июля 2015, 19:46

      У Ливерпуля есть только один шанс потроллить МЮ - когда у них уходят лидеры. В футбол Ливер давно не играет так, как хотелось бы

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 19:30

      По данным RTVE, Икер Касильяс покинет «Реал». Источник сообщает, что после 25 лет в структуре клуба легенда «галактикос» отправится в «Порту».

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