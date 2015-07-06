Кубок России 2015/16 стартует 15 июля

Руководитель департмента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил о дате начала нового розыгрыша Кубка России:



"В пятницу мы провели жеребьевку. Первые матчи Кубка запланированы на 15 июля. Турнир начнется со стадии 1/256 финала".