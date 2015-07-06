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    Кубок России 2015/16 стартует 15 июля

    Руководитель департмента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил о дате начала нового розыгрыша Кубка России:

    "В пятницу мы провели жеребьевку. Первые матчи Кубка запланированы на 15 июля. Турнир начнется со стадии 1/256 финала".
    Добавим, что клубы премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала - 23-24 сентября. До зимнего перерыва будут сыграны матчи 1/8 финала - 28-29 октября. Четвертьфиналы запланированы на 1-2 и 5-6 марта, полуфиналы – на 20 апреля, а финал – на 29 мая.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 14:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 00:29

      не совсем правильно называть 1/256 финала, потому что это означает что начинают якобы 512 клубов, но это не так. не понимаю почему так пишут, наверное хотят показать, повыпендриваться, типа если такая дальняя стадия, то и клубов огромное количество.
      правильно писать 1-й раунд.

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:47

      Восьмой Кубок России нам не помешает!

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 17:09

      Матчи Кубка можно и нужно играть в два матча на каждом этапе! Тем самым подогревать интерес во всех городах, а не только в городе проведения одного-единственного матча, зачастую проводимого на поле более заинтересованного кандидата. И честно, и интересно!
      Тем паче во всех западных странах все раунды НацКубков проводятся в два матча (а мы ведь во всем с них пример берем в футболе во всяком случае)!

      1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 июля 2015, 17:02

      Волга играет кстати???

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      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 июля 2015, 16:17

      Анжи возьмет!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 6 июля 2015, 15:31

      Цска думается возьмет кубок

      2
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 6 июля 2015, 15:04

      Этот турнир интересен в регионах, даёт возможность посмотреть на команды из других лиг, но чрезвычайно растянут по времени...

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      Рейтинг: +2782

      LOpp 6 июля 2015, 15:03

      в 1-256 финала играется около 10 матчей

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 6 июля 2015, 14:57

      Друзья, а как быстро очки активности набрать, а то хочу удалить одну ставку немогу, просят 1 балл, а у меня 0.48...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > aseke25 6 июля 2015, 16:02

      Вот, ты попал!

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      Рейтинг: +80

      aseke25 6 июля 2015, 14:51

      Зенит возьмет

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