Кубок России 2015/16 стартует 15 июля

не совсем правильно называть 1/256 финала, потому что это означает что начинают якобы 512 клубов, но это не так. не понимаю почему так пишут, наверное хотят показать, повыпендриваться, типа если такая дальняя стадия, то и клубов огромное количество.
правильно писать 1-й раунд.
Руководитель департмента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил о дате начала нового розыгрыша Кубка России:
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