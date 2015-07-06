Данни: "Из "Зенита" позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб"

ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад.
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Вот она позиция.
Полузащитник питерского "Зенита" Мигел Данни признался, что уже был готов покинуть команду по окончании прошлого сезона, но ситуацию изменил один звонок от руководства сине-бело-голубых:
"Я действительно попрощался и с болельщиками, и с партнерами по команде, и с тренерами и уже покинул Санкт-Петербург. Но буквально за день до того, как я готовился подписать контракт с новым клубом, поступил звонок из "Зенита". Я тогда находился в расположении сборной. Могу сказать, что в вопросе контракта мы пошли навстречу друг другу — и я, и клуб. Получился компромисс, и ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. Можно считать это удачей или божественным провидением, но главное, что этот шаг сделал счастливее меня, мою семью, моих друзей и, надеюсь, нашу команду тоже.
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