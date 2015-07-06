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    Данни: "Из "Зенита" позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб"

    Полузащитник питерского "Зенита" Мигел Данни признался, что уже был готов покинуть команду по окончании прошлого сезона, но ситуацию изменил один звонок от руководства сине-бело-голубых:

    "Я действительно попрощался и с болельщиками, и с партнерами по команде, и с тренерами и уже покинул Санкт-Петербург. Но буквально за день до того, как я готовился подписать контракт с новым клубом, поступил звонок из "Зенита". Я тогда находился в расположении сборной. Могу сказать, что в вопросе контракта мы пошли навстречу друг другу — и я, и клуб. Получился компромисс, и ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. Можно считать это удачей или божественным провидением, но главное, что этот шаг сделал счастливее меня, мою семью, моих друзей и, надеюсь, нашу команду тоже.

    Не секрет, что моя семья счастлива в Санкт-Петербурге, мои дети учатся здесь в академии "Зенита", у них много российских друзей. Мы уже 10 лет в России, и я никогда не был против остаться ещё, наоборот. Моя цель прежняя — завоевывать с "Зенитом" как можно больше трофеев, начиная с ближайшей игры за Суперкубок".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 14:09
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 июля 2015, 01:07

      ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад.
      ------------------------------------------
      Вот она позиция.

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 7 июля 2015, 21:06

      Кстати, до того, как Газпром стал спонсировать зенит, это была команда уровня сегодняшнего Амкара... может чуть слабее.
      Поэтому справедливо суждение: "зенит- го***, зато с деньгами"
      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:05

      Рано еще уходить.

      1
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      Рейтинг: +16

      Независимое Мнение 7 июля 2015, 12:24

      Конечно)Деньги и не такое могут сделать)

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия > Независимое Мнение 7 июля 2015, 21:03

      Пошёл вон с этого сайта, либераст! Сходи почитай Эхо Москвы, там таких долбо**** как ты хоть отбавляй. Найдёшь там себе подобных по "интеллекту"

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:18

      Всё разрешилось...

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 7 июля 2015, 04:40

      ура

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      Рейтинг: +12

      Duda Gigolaev Osetin 7 июля 2015, 00:11

      Нельзя не уважать такого игрока.

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      Рейтинг: +135

      zenit advokaat 6 июля 2015, 23:52

      красава данни. я не сомневался что подпишут

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      Рейтинг: +42

      alboro 6 июля 2015, 23:21

      хороший игрок!!

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      Рейтинг: +11

      apostol18 6 июля 2015, 23:14

      Испугались просто,что Данни за Краснодар только усилит конкуренцию,вот и продлили)

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