Данни: "Из "Зенита" позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб"

Полузащитник питерского "Зенита" Мигел Данни признался, что уже был готов покинуть команду по окончании прошлого сезона, но ситуацию изменил один звонок от руководства сине-бело-голубых:



"Я действительно попрощался и с болельщиками, и с партнерами по команде, и с тренерами и уже покинул Санкт-Петербург. Но буквально за день до того, как я готовился подписать контракт с новым клубом, поступил звонок из "Зенита". Я тогда находился в расположении сборной. Могу сказать, что в вопросе контракта мы пошли навстречу друг другу — и я, и клуб. Получился компромисс, и ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. Можно считать это удачей или божественным провидением, но главное, что этот шаг сделал счастливее меня, мою семью, моих друзей и, надеюсь, нашу команду тоже.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Не секрет, что моя семья счастлива в Санкт-Петербурге, мои дети учатся здесь в академии "Зенита", у них много российских друзей. Мы уже 10 лет в России, и я никогда не был против остаться ещё, наоборот. Моя цель прежняя — завоевывать с "Зенитом" как можно больше трофеев, начиная с ближайшей игры за Суперкубок".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.