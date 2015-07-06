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    Хашиг: "Краснодар" не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову

    Генеральный директор ФК "Краснодар" Владимир Хашиг опроверг информацию о возможном переходе Андрея Аршавина в краснодарский клуб.

    «То, что «Краснодар» подпишет соглашение с Аршавиным, неправда. Клуб не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову», - сообщил Хашиг.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Зенита", контракт которого с санкт-петербургским клубом истек 30 июня этого года, станет игроком "Краснодара". Известно, что футболист не планирует завершать карьеру. Кроме того, источник сообщает, что 6 июля Аршавин будет встречаться с руководством ФК "Кубань".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 13:44
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 6 июля 2015, 18:53

      Без работы не останутся, кто-нибудь да пригласит их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 6 июля 2015, 18:28

      Наверное пойдут в Спартак Аршавен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 июля 2015, 16:57

      Быстрова тоже куда-то надо отправить, толку с него команде, как с ишака молока!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 16:53

      Всё чётко и по делу! Надо ребят в "Тосно" пристроить

      1
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo > sir_Alex 6 июля 2015, 19:46

      Тосно Лаптева из Беларуси купило.Игру его не видел,но статистика впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > andrefinoo 6 июля 2015, 20:40

      Да и ветераны бы не помешали

      0
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 6 июля 2015, 16:50

      Краснощекий пешеход не нужен никому!

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 16:18

      Мы так и поверили сразу...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 15:50

      Слава Богу!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 6 июля 2015, 15:45

      ЛИГЕНДЫ ЗИНИТА НИГДЕ НЕ НУЖНЫ)ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

      0
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      Рейтинг: +12

      I_am_peaceful 6 июля 2015, 15:34

      Давайте перефразируем: Краснодар не проявляет интереса к питерским бомжам.

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      Рейтинг: +12

      magami05 6 июля 2015, 15:29

      может в анжи перейдет

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