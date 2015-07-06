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    Николай Писарев и Евгений Гинер сохранили свои посты в структурах УЕФА

    Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев и президент ЦСКА Евгений Гинер остались в структурах УЕФА еще на 4 года.

    Писарев является членом административно-экспертной коллегии УЕФА, Гинер - членом совета УЕФА по стратегии профессионального футбола.

    Также официальный сайт УЕФА сообщает, что Наиль Измайлов, вице-президент "Спартака", вошел в коллегию по строительству и эксплуатации стадионов, а Леонид Калошин, специалист Департамента судейства и инспектирования РФС, присоединился к коллегии по судейской конвенции УЕФА.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 13:34
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:41

      Евгений Гинер и Роман Бабаев вошли в комитеты УЕФА

      Европейский союз футбольных ассоциаций объявил о назначениях в различные комитеты организации.

      Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сохранил своё место в Совете по развитию профессионального футбола, в который был повторно выдвинут по инициативе Европейской клубной ассоциации (ECA), где он занимает пост вице-президента.

      В свою очередь, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев вошёл в комитет по лицензированию клубов.

      Мандаты обоих представителей ПФК ЦСКА действительны до 2019 года.

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:15

      Гинер лучший!

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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 20:21

      Кто бы сомневался.

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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:21

      ..он же памятник

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 17:18

      Не знал, что Писарев пост в УЕФА имеет...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 17:04

      Куда ж без них

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 16:16

      Гинер конечно стратег блин еще тот, короче мама не горюй!

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      Рейтинг: +389

      Альфия > морозз 6 июля 2015, 16:28

      Привет САНЫЧ!ты тоже заболел? "синдром Гинера" передающийся венерическо-компьютерным путем.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Альфия 6 июля 2015, 16:41

      Добрый день дорогая Альфия...как вчера отметила днюху? А Гинера я наоборот хвалю, Спартаку бы блин такого хозяина!
      А что передаётся таким путём...во дожили до космонавтики и кибернетики, нано технологии однако!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > морозз 6 июля 2015, 17:07

      Качество Гинера как стратега можно оценивать хотя бы потому, что с 2001 г. ( ГИНЕР возглавил ЦСКА) ЦСКА только один раз ( из 14 лет) был без медалей. Сколько раз за эти 14 лет "великий" Спартак был с медалями? Не напомнишь.

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      Рейтинг: +389

      Альфия > морозз 6 июля 2015, 17:14

      пошла с подругами в парк на шашлыки, так погода была против,гроза,дождь и град приключился.

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Альфия 6 июля 2015, 17:47

      Зато есть что вспомнить...просто шашлык без приключений пресно! Вот когда надо дрова искать, да мангал от дождя грудью закрывать, весело и прикольно!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > kanav67 6 июля 2015, 17:48

      Да успокойся ты конь со Спартаком, речь идёт о Гинере!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 15:47

      УЕФА без Гинера, как жбан без мозгов!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > cska plus 6 июля 2015, 16:43

      Платини в ужасе от взгляда Гинера, правильно перевёл твои слова?

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 6 июля 2015, 15:36

      Трудяги!!!!

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      Рейтинг: +379

      ABir 6 июля 2015, 15:24

      Стратег! Не больше, не меньше. Удачи УЕФА!

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