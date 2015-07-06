Николай Писарев и Евгений Гинер сохранили свои посты в структурах УЕФА

Евгений Гинер и Роман Бабаев вошли в комитеты УЕФА
Европейский союз футбольных ассоциаций объявил о назначениях в различные комитеты организации.
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сохранил своё место в Совете по развитию профессионального футбола, в который был повторно выдвинут по инициативе Европейской клубной ассоциации (ECA), где он занимает пост вице-президента.
В свою очередь, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев вошёл в комитет по лицензированию клубов.
Мандаты обоих представителей ПФК ЦСКА действительны до 2019 года.
Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев и президент ЦСКА Евгений Гинер остались в структурах УЕФА еще на 4 года.
Писарев является членом административно-экспертной коллегии УЕФА, Гинер - членом совета УЕФА по стратегии профессионального футбола.
Также официальный сайт УЕФА сообщает, что Наиль Измайлов, вице-президент "Спартака", вошел в коллегию по строительству и эксплуатации стадионов, а Леонид Калошин, специалист Департамента судейства и инспектирования РФС, присоединился к коллегии по судейской конвенции УЕФА.
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