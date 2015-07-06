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    "Крылья Советов" сделали предложение Александру Кержакову о переходе

    Генеральный директор ФК "Крылья Советов" Витайлий Шашков сообщил, что самарский клуб связался с санкт-петербургским "Зенитом" с предложением о трансфере нападающего Александра Кержакова.

    "Мы связались с Кержаковым, он, в свою очередь, связал нас со своими представителями. Селекционный отдел сделал предложение от клуба по Кержакову. Сейчас представители игрока будут все рассматривать. Но там очень много желающих заполучить Кержакова, он сильный футболист, все бы хотели его видеть. Это пока все, что я могу сказать", - сообщил Шашков.

    Напомним, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на 32-летнего нападающего, после чего игрок не полетел с командой на сборы в Австрию.

    По итогам прошлого сезона ФК "Крылья Советов" занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 13:10
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2015, 19:23

      бред какой то

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 20:15

      Может,'получится. Удачи крылышкам.

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 6 июля 2015, 19:06

      Никуда он не пойдет. Будет в кубке за Зенит играть и деньги получать. Я так думаю!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 18:33

      ББББ прям нарасхват!

      0
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      Рейтинг: +794

      Miaf 6 июля 2015, 17:53

      Если перейдет в крылья, то я изменю свое мнение об этом человеке.Хотя из английского словаря кержаковед уже не удалить.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 17:49

      И Анюкова...И два Сашки порвут эту розовую РПФЛ..

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 6 июля 2015, 17:11

      боаш вредитель!!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 16:46

      Сане есть кому и что доказывать...переходи и докажи Боашу какую ошибку он совершил!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 15:48

      Зотов хочет пристроить Шаву и Кержа!

      0
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      Рейтинг: +49

      Bagration 6 июля 2015, 15:43

      Лучший вариант для Кержа это Локо. Лига Европы опять же, а форвардов кот наплакал. Хотя я был бы не против видеть его и в Анжи.

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Bagration 6 июля 2015, 17:45

      Я тоже так думаю, или Локо, или Спартак.

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