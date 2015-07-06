"Крылья Советов" сделали предложение Александру Кержакову о переходе

бред какой то
Генеральный директор ФК "Крылья Советов" Витайлий Шашков сообщил, что самарский клуб связался с санкт-петербургским "Зенитом" с предложением о трансфере нападающего Александра Кержакова.
Напомним, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на 32-летнего нападающего, после чего игрок не полетел с командой на сборы в Австрию.
По итогам прошлого сезона ФК "Крылья Советов" занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.
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