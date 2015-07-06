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    ВЦИОМ: безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к отечественному футболу и к работе главного тренера сборной Фабио Капелло.

    Результаты опроса показали, что зрелищность российского футбола в последние годы сильно упала:

    "Интерес к футболу в последний год заметно снизился. Так, если в июне 2014 г. за матчами и турнирами следили 48% россиян, то при последнем опросе 73% сказали, что футбол им в принципе безразличен (исторический максимум). Футбольными болельщиками со стажем сегодня себя называют только 8% опрошенных, и 19% интересуется матчами от случая к случаю. За ходом последнего Чемпионата России по футболу следили три четверти любителей футбола (73%), в том числе 25% смотрели трансляции всех или большинства футбольных матчей (мужчины заметно чаще женщин – 29% против 17%) и 48% узнавали результаты игр из новостей или от друзей".

    Кроме того, выяснилось, что больше половины опрошенных выступают за отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России:

    "За уход итальянца с поста тренера сборной высказались 53% респондентов, заявивших, что интересуются футболом. За то, чтобы иностранный специалист остался на своем посту, выступают 19%, и еще 22% сказали, что этот вопрос им безразличен".

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    Источник: ВЦИОМ

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    06.07.2015 12:43
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    Комментарии277
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      Рейтинг: +34

      7upSativa 9 июля 2015, 20:00

      Путин дай добро Бубнову возглавить корупционный отдел и фсб к нему в качестве охраны привяжи на 24 часа в сутки!!!! и будет все отлично начнутся посадки и сборная начнет играть!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      7upSativa 9 июля 2015, 19:58

      я просто в АXYEВАЮ от их них заработных плат!!!! за что такие бабосы ну за что мля????????????? сборище бездарностей!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 8 июля 2015, 17:47

      Во дворе,дети в футбол больше не играют...Выгляни в окно,и ВЦИОМ,не нужен,что бы понять,что происходит.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 июля 2015, 21:13

      Осень-весна а кто на это убожество будет смотреть когда идут параллельно нормальные чемпионаты!

      4
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      Рейтинг: +20

      Irakliy 7 июля 2015, 16:02

      ничего удивительного !!! я в числе этих же безразличных: на внутренний чемп смотреть противно - клубы меряются баблом, лишь некоторые выдают достойные показатели (типа Краснодара)...а в сборную не смотрю с евро-12 - там сами игроки наплевали на зрителей, почему же зрителям должно быть не пофиг на них ?

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 7 июля 2015, 14:08

      правильно а на кого смотреть то на обезьянок заграничных мы их в зоопарке посмотрим люди раньше ходили смотреть на своих и радоваться и переживать

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:19

      Потерял доверие...

      1
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 07:05

      Всякие ВЦИОМы и опросы якобы общественного мнения,это ни что иное как навязывание своего мнения через лапшу на уши другим.В разных регионах разное отношение к футболу и брать общее мнение всех через один процент это идиотизм.А то что падает интерес к футболу,так и футбол перестаёт быть спортом,больше шоу для футболяров миллионеров,которые и играть то не хотят.

      5
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      Рейтинг: +143

      Palex > забайкальский армеец 7 июля 2015, 13:19

      В разных регионах разное отношение к футболу и брать общее мнение всех через один процент это идиотизм.
      ------------------------------------.Только посещаемость стадионов,говорит о том,что интерес к футболу снизился.

      1
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      Рейтинг: +15

      energazer 7 июля 2015, 03:23

      нам бы на журналистов лимит ввести , тогда они перестанут [Соблюдайте правила] ть наш чемпионат и зритель потянется

      0
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 7 июля 2015, 02:31

      Русские не умеют играть в футбол,сейчас только все деньги умеют считать,а мячик пинать уже не для них...
      Про сборную вообще лучше молчать,стыд и позор,лучше бы технари зарабатывали,но не выходили на поле,чем так позориться постоянно,неудачники. Капелло давно пора гнать,еще и пинок под зад дать. зачем вообще ему такой контракт дали,ему даже ведь делать не приходиться,денежки капают,а он типа "тренирует". Наверху похоже вообще обезумили.

      2
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      Рейтинг: +25

      timm116 > LOKO 4ever 8 июля 2015, 09:57

      А в футбол в России одни русские играют????

      0
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