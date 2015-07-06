ВЦИОМ: безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к отечественному футболу и к работе главного тренера сборной Фабио Капелло.



Результаты опроса показали, что зрелищность российского футбола в последние годы сильно упала:



"Интерес к футболу в последний год заметно снизился. Так, если в июне 2014 г. за матчами и турнирами следили 48% россиян, то при последнем опросе 73% сказали, что футбол им в принципе безразличен (исторический максимум). Футбольными болельщиками со стажем сегодня себя называют только 8% опрошенных, и 19% интересуется матчами от случая к случаю. За ходом последнего Чемпионата России по футболу следили три четверти любителей футбола (73%), в том числе 25% смотрели трансляции всех или большинства футбольных матчей (мужчины заметно чаще женщин – 29% против 17%) и 48% узнавали результаты игр из новостей или от друзей".



Кроме того, выяснилось, что больше половины опрошенных выступают за отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России:



"За уход итальянца с поста тренера сборной высказались 53% респондентов, заявивших, что интересуются футболом. За то, чтобы иностранный специалист остался на своем посту, выступают 19%, и еще 22% сказали, что этот вопрос им безразличен".



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