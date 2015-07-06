Марко ван Бастен войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве помощника главного тренера Данни Блинда. Блинд на этом посту сменит Гуса Хиддинка, покинувшего сборную в июне, и официально займет освободившуюся должность 1 августа.



Ван Бастен уже работал в национальной команде с 2004 по 2008 год. В прошлом сезоне он выступал в роли помощника главного тренера в "АЗ" (Алкмар), однако сообщается, что голландский специалист не будет совмещать посты в клубе и сборной.



По сообщению источника, контракт ван Бастена с Королевским футбольным союзом Нидерландов будет заключен на три года.





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