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    Ван Бастен войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов

    Марко ван Бастен войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве помощника главного тренера Данни Блинда. Блинд на этом посту сменит Гуса Хиддинка, покинувшего сборную в июне, и официально займет освободившуюся должность 1 августа.

    Ван Бастен уже работал в национальной команде с 2004 по 2008 год. В прошлом сезоне он выступал в роли помощника главного тренера в "АЗ" (Алкмар), однако сообщается, что голландский специалист не будет совмещать посты в клубе и сборной.

    По сообщению источника, контракт ван Бастена с Королевским футбольным союзом Нидерландов будет заключен на три года.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 12:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 июля 2015, 21:02

      Отличный тренер. Надо занимать первое место в группе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:30

      Второе пришествие...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 6 июля 2015, 22:20

      Разумно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 20:05

      Даст ли результат звездный состав тренеров...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 6 июля 2015, 14:48

      Дааа.. Оранжевые будут рвать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      aseke25 6 июля 2015, 14:47

      Дааа.. Оранжевые будут рвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 6 июля 2015, 14:41

      Смена поколений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 14:41

      А как со здоровьем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 13:27

      красава ван Бастен
      именно при тебе был красивый тотальный футбол
      жаль только евро-08 не взяли, почему-то решили слить четвертьфинал
      Блинд-ван Бастен думаю штаб будет грамотным и творческим
      удачи и успехов!!!!!!!!

      ПыСы: вам бы еще Райкаарда подтянуть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 13:05

      Вдумчивый Дэнни уже давно созрел для главного, да и опыт Ван Бастена будет как нельзя кстати.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Макалай Калкин 6 июля 2015, 14:45

      А какой там у него опыт?

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > dimagas1 6 июля 2015, 16:54

      Да, есть немного, пару лет сборную тренировал и на Евро-2008 был.

      0
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