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    "Мордовия" подписала контракты с пятью футболистами

    Сегодня саранская "Мордовия" на своей страничке в "твиттере" сообщила о подписании конрактов с пятью футболистами. На один год заключено соглашение с Алексеем Ивановым (№88) и Антоном Бобром (№8), из "Торпедо" в команду пришел словенец Далибор Стеванович, а из "Краснодара" Евгений Шипицин, вернулся в родной коллектив Максим Тишкин из "Уфы".

    Отметим, что новичкам уже присвоены номера, Стеванович выбрал себе футболку с 16-м номером, Шипицын - с 25-м, а Тишкин с 71-м.

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    Источник: ФК «Мордовия»

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    06.07.2015 11:49
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 02:26

      надеюсь клуб без болельщиков исчезнет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 00:26

      и сколько теперь игроков у Мордовии стало? 30, 35?
      все равно половина сидят пол-сезона на скамейке

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 6 июля 2015, 21:44

      "звезды Мордовии" !)))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:58

      А Жерар Депардье где?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 6 июля 2015, 18:19

      удачи ребятам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 6 июля 2015, 18:08

      Лишь бы соблюли финансовое ферплей).

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 6 июля 2015, 17:55

      Шипицын хороший игрок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Cool-Kurt Angle 6 июля 2015, 18:02

      Согласен, наверняка будет основным, в Краснодаре очень много времени на скамейке потерял...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 17:52

      Во,Бобрина,живучий...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 17:25

      да будет им счастье!

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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 17:08

      удачи мордве красно-синей!

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