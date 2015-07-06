Мовсисян присоединился к "Спартаку" на сборе в Швейцарии

Мосисяну скорого возвращения в строй.
Юра Мовсисян в воскресенье прибыл в расположение "Спартака" в Швейцарии. Ранее нападающий из-за травмы стопы готовился к сезону по индивидуальному плану на базе команды в Тарасовке. Во время вечерней тренировки футболист также работал по специальной программе, а к работе с общей группой приступит только после проведенного опреденного объема работы под руководством тренера "Спартака" по физической подготовке Олега Саматова.
"Рад снова быть с командой. Определенный дискомфорт в стопе еще остается, но в процессе тренировок болевые ощущения должны пройти. Не дождусь, когда смогу работать без ограничений, чтобы полноченно подготовиться к сезону" - приводит слова Мовсисяна официальный сайт команды.