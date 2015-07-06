Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мовсисян присоединился к "Спартаку" на сборе в Швейцарии

    Юра Мовсисян в воскресенье прибыл в расположение "Спартака" в Швейцарии. Ранее нападающий из-за травмы стопы готовился к сезону по индивидуальному плану на базе команды в Тарасовке. Во время вечерней тренировки футболист также работал по специальной программе, а к работе с общей группой приступит только после проведенного опреденного объема работы под руководством тренера "Спартака" по физической подготовке Олега Саматова.

    "Рад снова быть с командой. Определенный дискомфорт в стопе еще остается, но в процессе тренировок болевые ощущения должны пройти. Не дождусь, когда смогу работать без ограничений, чтобы полноченно подготовиться к сезону" - приводит слова Мовсисяна официальный сайт команды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:56

      Мосисяну скорого возвращения в строй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      diktor 6 июля 2015, 18:25

      Возвращайся в игру Юра-забудь про прошедший сезон,такое впечатление что после травмы ты стал бояться играть.Докажи всем что у тебя есть характер.Верим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Sofit 6 июля 2015, 18:17

      Всем крышка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:09

      последний шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 17:07

      индивидуальная программа в Тарасовке - покраска лавочек?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 6 июля 2015, 17:06

      Давай Юрик заиграй так как могешь, чтоб недображелатели свой язык проглотили от злости!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Zayac_65 6 июля 2015, 16:42

      Юра давно уже бесполезен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 16:15

      Пора Юра выздоравливать и начинать забивать...иначе лавка и аренда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 14:04

      Здоровья ему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 6 июля 2015, 14:01

      Грамматика явно не конёк новых редакторов...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11