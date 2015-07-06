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    "Спартак" поздравил Широкова с днем рождения

    Московский "Спартак" поздравил Романа Широкова с днем рождения. Сегодня полузащитнику москвичей и сборной России исполнилось 34 года.

    "ФК «Спартак-Москва» поздравляет Романа с днем рождения и желает ему счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед в составе красно-белых!" - говорится в обращении на официальном сайте клуба.

    Широков дебютировал в "Спартаке" в 2014 году и проведя 5 матчей отметился одним забитым мячом. Вторую половину прошлого сезона Роман провел в "Краснодаре" на правах аренды и помог команде занять 3-е место в чемпионате.
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    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2015 11:15
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 6 июля 2015, 23:04

      и подарили картинку с колхозниками

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 6 июля 2015, 20:27

      Днем рождения Роман,играй хорошо больше ногами чем языком!

      0
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 6 июля 2015, 19:55

      Я хоть и не спартак, но тоже поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:52

      А что подарили-то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 6 июля 2015, 18:22

      Он то и в 34 востребован-в отличии от Аршавина и Кержакова-и слава Богу он в Спартаке-надеюсь заиграет и поможет команде.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 17:54

      Бахнуло,так бахнуло...аж,пятачина посинела..

      0
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 6 июля 2015, 17:09

      Поговаривают когда-то им ПСЖ интересовался или то был Монако

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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 17:03

      игрок отличный! сразу видна школа! но вот с клубишкой не повезло!!!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 16:55

      Рома... сделай всем цугундер и докажи, что ты супер мастер!

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 июля 2015, 16:04

      Сидите дома епта-ответил Роман оф сайту

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