"Спартак" поздравил Широкова с днем рождения

Московский "Спартак" поздравил Романа Широкова с днем рождения. Сегодня полузащитнику москвичей и сборной России исполнилось 34 года.

"ФК «Спартак-Москва» поздравляет Романа с днем рождения и желает ему счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед в составе красно-белых!" - говорится в обращении на официальном сайте клуба.



Широков дебютировал в "Спартаке" в 2014 году и проведя 5 матчей отметился одним забитым мячом. Вторую половину прошлого сезона Роман провел в "Краснодаре" на правах аренды и помог команде занять 3-е место в чемпионате.

