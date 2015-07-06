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    Ди Мария может пропустить начало сезона

    Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария может пропустить старт сезона в английской Премьер-лиге из-за травмы полученной в финальном матче Кубка Америки против сборной Чили. Ди Мария повредил подколенное сухожилие и был заменен на 28-й минуте встречи, а его команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти.

    По информации издания АS на поле аргентинец вернется не ранее чем через месяц, поэтому его участие в матче первого тура АПЛ 8 августа против "Тоттенхэма" под большим вопросом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 10:43
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +226

      рус фан 6 июля 2015, 20:16

      Ничего если первый тур пропустит, главное пожелаю ему что бы потом в сезоне травм не было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:47

      Ди Марии не повезло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +404

      flirt 6 июля 2015, 18:10

      да что такое... Опять будет тяжко вливатьяс в сезон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Bahta 6 июля 2015, 17:24

      хороший игрок , пусть скорее выздоравливает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 15:54

      Здоровья аргентосу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Кирaсинщик3 6 июля 2015, 14:14

      Педалик пишет.
      У него все равно отпуск должен быть . Пусть отдыхает и набирается сил к новому сезону , 8 августа будет рвать птенцов леви на клочья !

      Кирасинщик3
      Санчес в сентябре только заиграет! Отдых до середины сентября дали южноамериканцам!

      2
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      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Кирaсинщик3 6 июля 2015, 14:35

      на аве тебя бабуля выгуливает , глорчонок гайгунеро-матрасский ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +358

      Кирaсинщик3 > Виталик ManUtd Rus 6 июля 2015, 14:38

      Фас на глора Ливерпуля, который себя лестером назвал!

      0
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      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Кирaсинщик3 6 июля 2015, 14:40

      перестань уже незнакомые грибы в пищу употреблять )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +404

      flirt > Кирaсинщик3 6 июля 2015, 18:11

      просто у МЮ предсезонная подготовка в США, и пропускать ее не хорошо для кондиции

      1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 14:09

      Marca сообщает, что в ближайшее время Де Хеа встретится с Ван Галом, чтобы попросить тренера отпустить себя в «Реал». Ван Гал не хочет расставаться с лучшим вратарем команды и предложил ему новый контракт.

      0
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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 6 июля 2015, 13:13

      Анхелю здоровью!
      Пусть травмы обходят тебя стороной

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 13:10

      он вернётся

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 12:57

      Хрустальный он, жаль будет, если так и не раскроется полностью.

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