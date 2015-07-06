Ди Мария может пропустить начало сезона

Ничего если первый тур пропустит, главное пожелаю ему что бы потом в сезоне травм не было.
Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария может пропустить старт сезона в английской Премьер-лиге из-за травмы полученной в финальном матче Кубка Америки против сборной Чили. Ди Мария повредил подколенное сухожилие и был заменен на 28-й минуте встречи, а его команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти.
По информации издания АS на поле аргентинец вернется не ранее чем через месяц, поэтому его участие в матче первого тура АПЛ 8 августа против "Тоттенхэма" под большим вопросом.