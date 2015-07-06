Промес рад возвращению Широкова и огорчен в связи с отставкой Хиддинка

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Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес после одной из тренировок на сборах в Швейцарии поделился впечатленями о первых занятиях под руководством Дмитрия Аленичева и рассказал о заинтересованности в его персоне туринского "Ювентуса".
"Пока сложно почувствовать разницу между тренировками Аленичева и Якина, но мне нравится, что Аленичев любит атакующий футбол, это мне по душе.
Я газет не читаю и не в курсе всех новостей, поэтому очень удивился зимой, когда на тренировке узнал, что Широков перешел в "Краснодар". Для меня это было странно, потому что Роман-великолепный игрок. Сейчас же я счастлив, что он вернулся в команду, с таким плеймейкером мне будет легче забивать, он всегда обостряет игру.
Я расстроился когда узнал, что Гус Хиддинк покинул сборную, но мы давно не выигрывали важных матчей. С Хиддинком мы постоянно говорили о России, он высоко отзывался о вашем чемпионате и говорил, что я сделал правильный выбор.
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