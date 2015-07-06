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    Промес рад возвращению Широкова и огорчен в связи с отставкой Хиддинка

    Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес после одной из тренировок на сборах в Швейцарии поделился впечатленями о первых занятиях под руководством Дмитрия Аленичева и рассказал о заинтересованности в его персоне туринского "Ювентуса".

    "Пока сложно почувствовать разницу между тренировками Аленичева и Якина, но мне нравится, что Аленичев любит атакующий футбол, это мне по душе.

    Я газет не читаю и не в курсе всех новостей, поэтому очень удивился зимой, когда на тренировке узнал, что Широков перешел в "Краснодар". Для меня это было странно, потому что Роман-великолепный игрок. Сейчас же я счастлив, что он вернулся в команду, с таким плеймейкером мне будет легче забивать, он всегда обостряет игру.

    Я расстроился когда узнал, что Гус Хиддинк покинул сборную, но мы давно не выигрывали важных матчей. С Хиддинком мы постоянно говорили о России, он высоко отзывался о вашем чемпионате и говорил, что я сделал правильный выбор.

    Я знаю, "Ювентус" действительно интересовался мной, но до конкретики дело не доходило, поэтому говорить не о чем. Тем более, я сказал агенту и руководству клуба, что уходить из "Спартака" не собираюсь" - приводит слова Промеса "Спорт Экспресс".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 10:27
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 01:01

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:45

      Противоречивые чувства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 6 июля 2015, 15:57

      Хиддинк плохого не посоветует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 12:56

      Гусь хоть в состав его ставил, а теперь там только лучшие будут, вот он и расстроился)

      1
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      Рейтинг: +156

      2000mm 6 июля 2015, 11:47

      "С Хиддинком мы постоянно говорили о России, он высоко отзывался о вашем чемпионате и говорил, что я сделал правильный выбор."

      Ещё бы. Я уверен что Гус сказал следующее: "Квинси, Россия - это золотая жила. Представь, некоторые игроки только к 30 годам заслуживают большую зарплату, а в России, ты уже в 23 можешь отлично заработать, а в 25 - спокойно ехать играть в футбол в Европу. Единственный минус в России - надо суметь не зажраться!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2015, 11:29

      Промес - Надежда Спартака на светлое будущее

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 11:23

      всё к лучшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 6 июля 2015, 11:18

      Сегодня у Романа Широкова день рождения!
      Поздравляем!

      10
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > Блоссия 6 июля 2015, 11:20

      боитесь Ромку!-)
      подлизываетесь-))
      а помнишь, как вы его клеймили за то, что он игрок Зенита и конь по жизни?
      как вы его обзывали и оскорбляли?
      зачем такое двуличие? может лучше промолчать?

      2
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Блоссия 6 июля 2015, 13:27

      Банана, банана-мама!
      Поздравляем мы Широкова Романа!

      0
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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 6 июля 2015, 11:17

      Промес спартаку не поможет... спартаку уже вообще ничто не поможет. Так и будет вечно на 6-ом месте :D

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Просто мальчик 6 июля 2015, 12:34

      И это говорит болела депо!

      4
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      Рейтинг: +227

      Igrov 6 июля 2015, 11:10

      удачи Промесу и стать лучшим бомбардиром!

      2
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