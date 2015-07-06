"Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Беговича

Лондонский "Челси" намерен ускорить переговоры по переходу в свою команду голкипера "Сток Сити" Асмира Беговича. Лондонский клуб в поисках замены перешедшему в "Арсенал" Петру Чеху давно обратил внимание на боснийца, однако сейчас опасается конкуренции с "Манчестер Юнайтед", который находится в поисках голкипера на случай перехода в "Реал" Давида Де Хеа.





В рамках сделки между клубами один из игроков "Челси" должен последовать в обратном направлении, а сумма транфера голкипера составит 8 млн. евро.