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    "Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Беговича

    Лондонский "Челси" намерен ускорить переговоры по переходу в свою команду голкипера "Сток Сити" Асмира Беговича. Лондонский клуб в поисках замены перешедшему в "Арсенал" Петру Чеху давно обратил внимание на боснийца, однако сейчас опасается конкуренции с "Манчестер Юнайтед", который находится в поисках голкипера на случай перехода в "Реал" Давида Де Хеа.

    В рамках сделки между клубами один из игроков "Челси" должен последовать в обратном направлении, а сумма транфера голкипера составит 8 млн. евро.

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    Источник: Daily Mail

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    06.07.2015 09:56
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +865

      ROIS 9 июля 2015, 21:42

      Пригодится нам.

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 6 июля 2015, 21:18

      д а зачем он нужен МЮ! Это же провокатор

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:43

      Бегович не согласится.

      0
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      Рейтинг: +148

      alexov222 6 июля 2015, 16:00

      Бегович нарасхват нынче) у парня наверное голова кругом идет)

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 6 июля 2015, 14:20

      Продать Чеха,чтобы купить Беговича,это что-то новенькое.)

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Planet Georgia 6 июля 2015, 15:06

      это личное желание Чеха.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Planet Georgia 6 июля 2015, 17:51

      На скамейку как раз Бегович и нужен, а голкиперы уровня Чеха должны быть в основе!

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > George-CFC 6 июля 2015, 18:29

      Ну тогда всё ясно,голкипер уровня Чеха не захочет сидеть на лавке,хотя жаль такого кипера терять,он в разы лучше Куртуа,просто руководство ставит ставку на молодых игроков,вот и всё!

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Павлюченко 13 6 июля 2015, 18:31

      Да это понятно, но усиливать своего главного врага это же странное решение...

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Planet Georgia 6 июля 2015, 19:33

      Чех многое сделал для Челси, потому и пошли ему на уступки!

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 14:14

      Mirror утверждает, что «синие» берут Беговича дублером Куртуа, а МЮ предлагают место в старте.

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      Рейтинг: +47

      gabba 6 июля 2015, 13:02

      Хм, неужто хотят взять из-за фамилии? В свое время нижегородский Локомотив без просмотра взял футболиста Нижегородова именно из-за фамилии.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 12:55

      Лучше бы остался в Сток и играл постоянно, чем бежать на лавку "за трофэями")))

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Макалай Калкин 6 июля 2015, 13:43

      А почему в МЮ он побежит за трофеями? Это первый вопрос. И почему в МЮ он будет сидеть на лавке? Это вопрос номер 2.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > Летчик66 6 июля 2015, 13:57

      Я тут больше Челси имел ввиду, хотя и в МЮ есть живой здоровый Вальдес. Ну, не уточнил, забей и не задавай мне такие сложные вопросы. Мой крошечный мозг с ними не справляется.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Макалай Калкин 6 июля 2015, 14:05

      Че ты врешь то, что не справляется, ты же не фанатик МЮ.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин > Летчик66 6 июля 2015, 16:56

      Я вообще не фанатик)) Но МЮ симпатизирую.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 июля 2015, 12:40

      Надо брать - кипер очень даже неплохой, к тому же и Тибо не будет булочки расслаблять..

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      Рейтинг: +24

      Stels 01 6 июля 2015, 11:45

      Пока этот случай перехода в "Реал" Давида Де Хеа случится , Бегович уже в Челси будет

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