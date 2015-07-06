"Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере Беговича

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Лондонский "Челси" намерен ускорить переговоры по переходу в свою команду голкипера "Сток Сити" Асмира Беговича. Лондонский клуб в поисках замены перешедшему в "Арсенал" Петру Чеху давно обратил внимание на боснийца, однако сейчас опасается конкуренции с "Манчестер Юнайтед", который находится в поисках голкипера на случай перехода в "Реал" Давида Де Хеа.
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