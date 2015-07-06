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    "Айнтрахт" арендует Сэма у "Шальке-04"

    "Шальке-04" договорилось с франкфуртским "Айнтрахтом" о переходе полузащитника гельзенкирхенцев Сиднея Сэма на правах аренды сроком на один год с правом последующего выкупа. Причем половину зарплаты футболисту будет выплачивать "Шальке-04".

    Ранее сообщалось, что руководство команды из Гельзенкирхена исключило из состава Сэма и Кевина Принса-Боатенга из-за ухудшихся отношений клуба и игроков. У Боатенга также есть немало предложений, а сам игрок хотел бы вернуться в "Милан".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 09:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Kwinto555 10 июля 2015, 12:22

      Что за прикол, Шальке разторг договор сСидней Сэмом и он теперь свободен, как птица в полете.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS 6 июля 2015, 23:04

      Боатенг гнилой человек

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:37

      Принц зря уходил, теперь пусть торчит в этом газпромовском Шальке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 14:11

      «Ганновер» раздумал покупать легенду «Баварии» Писарро: «Он не подходит под нашу концепцию», – заявил босс ганноверцев Мартин Кинд сайту Kicker.

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 12:54

      Дядюшка Сэм еще недавно подавал надежды. Пока что, таким подающим и остается.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 11:25

      Из серии "вернем с доплатой".

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 10:58

      Слуга двух господ...

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 6 июля 2015, 10:19

      Либо у Сэма нефиговая зарплата, раз Айнтрахт не в состоянии покрыть её целиком, либо Сэм такой отстой, что Шальке были готовы на любые условия, чтобы избавиться от него хотя бы на год.

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