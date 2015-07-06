"Айнтрахт" арендует Сэма у "Шальке-04"

Что за прикол, Шальке разторг договор сСидней Сэмом и он теперь свободен, как птица в полете.
"Шальке-04" договорилось с франкфуртским "Айнтрахтом" о переходе полузащитника гельзенкирхенцев Сиднея Сэма на правах аренды сроком на один год с правом последующего выкупа. Причем половину зарплаты футболисту будет выплачивать "Шальке-04".
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