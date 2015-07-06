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    Аршавин может сегодня стать игроком "Краснодара"

    Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин сегодня может стать игроком "Краснодара". Об этом Р-спорт сообщил источник знакомый с ситуацией в клубе. Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать соглашения с футболистом, после чего Аршавин стал свободным агентом.

    "В понедельник Аршавин вылетит в Краснодар для подписания контракта. Он станет одноклубником своего бывшего партнера по "Зениту" Владимира Быстрова. Вероятнее всего, контракт Аршавина с "Краснодаром" будет рассчитан на один год", - сообщил источник.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 09:01
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 7 июля 2015, 19:20

      Опомнись Краснодар...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:47

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 6 июля 2015, 22:54

      Та же скамейка, только в профиль.

      0
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      Рейтинг: +18

      Tanya Krasnodar Land 6 июля 2015, 21:20

      Аршавину уже 34 года. Будет ли бегать, как 10 лет назад... Молодых нужно приобретать, а не "звёздные" фамилии - это же не бренды, нужно "шевелиться на 360 градусов". Неееее, Краснодару он не нужен.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:34

      Там тоже придётся пробиваться в основу.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 18:00

      Был бы счастлив наблюдать за игрой Андрея в Краснодаре! Уверен, ему по силам было бы пробиться в основу быков!

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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:33

      завтра - Кубани, послезавтра - Кайрата!

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      Рейтинг: +77

      MALOY74 6 июля 2015, 16:29

      В Кубани может быть и снова заиграл бы, если бы конечно захотел.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 6 июля 2015, 15:45

      Футболистом Кубани

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      Рейтинг: +74

      Linxform 6 июля 2015, 15:32

      Соккер, уберите уже эту новость из главных!
      Главный тренер и руководство Краснодара уже опровергли интерес к Аршавину. Подтверждение тому в вашей же ленте.

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