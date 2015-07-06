Виллаш-Боаш остался доволен игрой Дзюбы и Юсупова

Португальский тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш остался доволен игрой Артура Юсупова и Артема Дзюбы в товарищеском матче с австрийским "Штурмом". Чемпионы России одержали минимальную победу, а единственный в матче гол на счету Дзюбы.

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"Я доволен проделанной работой. Уже сегодня команда хорошо выглядит физически. Было жарко, +33, но "Зенит" уверенно выглядел в таких условиях.Для Дзюбы важно было забить, он усердно работает на тренировках, отрабатывает и в защите, и в нападении. Учитывая, что с нами он совсем недавно его гол имеет большое значение. Юсупов также отлично тренируется, у него есть техника, видение поля, должная самоотдача. Их обоих можно только похвалить.Трансферный рынок по прежнему открыт, мы надеемся на усиление, я назвал фамилии интересующих меня игроков, но подписать их быстро будет маловероятно, мы все ждем развития ситуации" - отметил Виллаш- Боаш в интервью официальному сайту "Зенита".