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    Виллаш-Боаш остался доволен игрой Дзюбы и Юсупова

    Португальский тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш остался доволен игрой Артура Юсупова и Артема Дзюбы в товарищеском матче с австрийским "Штурмом". Чемпионы России одержали минимальную победу, а единственный в матче гол на счету Дзюбы.

    "Я доволен проделанной работой. Уже сегодня команда хорошо выглядит физически. Было жарко, +33, но "Зенит" уверенно выглядел в таких условиях.
    Для Дзюбы важно было забить, он усердно работает на тренировках, отрабатывает и в защите, и в нападении. Учитывая, что с нами он совсем недавно его гол имеет большое значение. Юсупов также отлично тренируется, у него есть техника, видение поля, должная самоотдача. Их обоих можно только похвалить.

    Трансферный рынок по прежнему открыт, мы надеемся на усиление, я назвал фамилии интересующих меня игроков, но подписать их быстро будет маловероятно, мы все ждем развития ситуации" - отметил Виллаш- Боаш в интервью официальному сайту "Зенита".

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    Источник: ФК «Зенит»

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    06.07.2015 08:43
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 23:08

      Не перехвалил бы играчище).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:31

      Новичкам удачного сезона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      DAD81 6 июля 2015, 14:02

      Ну и хватит с Артемки. Гол забил, можно и отдохнуть.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:50

      тренерище оценил!

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 6 июля 2015, 12:25

      Всегда говорил, что Юсупов классный игрок. Становится очевидным, что Зенит делают базовым клубом для сборной к 2018г. Осталось отыскать центрального защитника подходящего возраста с Российским паспортом и пазл сложится. А Халк, Гарсия, Гарай, Витсель, Данни ребят поднатаскают. Ну и лимит под этот проект почти подвели.

      1
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      Рейтинг: +14

      shokoluga 6 июля 2015, 12:13

      Дзюба в Зените провалится так же как и в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 6 июля 2015, 11:27

      Дзюба вам в финале суперкубка не поможет!
      Только Локо, только победа!

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      Рейтинг: +20

      glowy 6 июля 2015, 11:04

      благодаря лимиту Дзуба стал/становится основным форвардом чемпиона, хотя его уровень фнл максим аутсайдеров ПЛ....так что не удивляйтесь господа 4-му максим 3-му месту в групе ЛЧ

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:02

      Дзюба начал с места и в карьер...

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 6 июля 2015, 10:24

      Ну да, Дзюбиньо просто герой товарищеских матчей. В чемпе может чего и добьются, но в Европе как всегда опозорятся. Впрочем, такое можно сказать про любую команду РФПЛ.

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