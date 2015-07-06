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    "Арсенал" вступил в переговоры с агентами Педро

    Лондонский "Арсенал" начал переговоры с агентами футболиста "Барселоны" Педро, на которого также претендует "Ливерпуль".Ранее игрок ответил отказом на предложение "Атлетико", поскольку хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге.
    В Лондоне внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, которого "Барселона" готова продать за 30 млн. евро, несмотря на то, что продлила с ним контракт до 2019 года с правом выкупа за 150 млн. евро. В минувшем сезоне Педро принял участие в 35 матчах чемпионата Испании в основном выходя на замену и забил 6 голов.

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    Источник: Independent.co.uk

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    06.07.2015 08:15
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:16

      Арсеналу подойдет, на пару к Санчесу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 6 июля 2015, 17:13

      нужно брать его и Видаля

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Шмавон 6 июля 2015, 23:43

      и губозакаталку орсену

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 6 июля 2015, 14:27

      Пусть покупают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Jerak 6 июля 2015, 13:49

      В пекло...

      0
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 6 июля 2015, 12:10

      лучше присмотреться к лаказету, и побегать может и забить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > timur_zenit_fan 6 июля 2015, 22:37

      Ты сейчас описал игру Кержакова. Об игре Ляказетта в этом сезоне можно говорить комплиментами с полчаса.

      1
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > Летчик66 8 июля 2015, 21:46

      я в кратце)) а так да

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 11:10

      Альтернативный центр. нападающий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 6 июля 2015, 11:06

      не нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:03

      Удачных им переговоров!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      AGLEVAN 6 июля 2015, 09:49

      Учитывая количесвто травм которые приследует Арсенал чем больше игроков тем лучше, хотя в этом году в лигу чемп напрямую проходят, а то в прошлом году три игрока в 3-м раунеде лиги чемп травмировались

      0
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      ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля > AGLEVAN 6 июля 2015, 13:07

      Что за бред ты несешь? Что значит чем больше тем лучше. Взгляни на Милан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      mphuZ 6 июля 2015, 09:02

      бесполезный игрок для Арсенала..

      3
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      Рейтинг: +49

      Clint > mphuZ 6 июля 2015, 10:52

      Педро техничный бегунок, Арсе уже ест один такой, ну ты понял о ком я )

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton > mphuZ 6 июля 2015, 11:03

      у Арсенала вся команда такая , кроме Санчеса

      4
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      Рейтинг: +342

      mphuZ > 3ton 6 июля 2015, 15:06

      не умничай.
      санчес второе полугодие тоже был не ахти многое время.

      0
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      Рейтинг: +342

      mphuZ > Clint 6 июля 2015, 15:07

      Педро и близко не нужен Арсеналу.

      Лишнее колесо, так сказать..

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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > Clint 6 июля 2015, 18:44

      он не разбирается в футболе)

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > nogganov_01 6 июля 2015, 21:36

      зато барсуки одну истину глаголят, да ? :)

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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > mphuZ 7 июля 2015, 17:30

      не знаю о чем ты, но явно это лишь твоя фантазия)

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