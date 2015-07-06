"Арсенал" вступил в переговоры с агентами Педро

Лондонский "Арсенал" начал переговоры с агентами футболиста "Барселоны" Педро, на которого также претендует "Ливерпуль".Ранее игрок ответил отказом на предложение "Атлетико", поскольку хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге.

В Лондоне внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, которого "Барселона" готова продать за 30 млн. евро, несмотря на то, что продлила с ним контракт до 2019 года с правом выкупа за 150 млн. евро. В минувшем сезоне Педро принял участие в 35 матчах чемпионата Испании в основном выходя на замену и забил 6 голов.