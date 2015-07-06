"Арсенал" вступил в переговоры с агентами Педро

Арсеналу подойдет, на пару к Санчесу.
Арсеналу подойдет, на пару к Санчесу.
Пусть покупают.
В пекло...
лучше присмотреться к лаказету, и побегать может и забить.
Ты сейчас описал игру Кержакова. Об игре Ляказетта в этом сезоне можно говорить комплиментами с полчаса.
Альтернативный центр. нападающий?
не нужен
Удачных им переговоров!)
Учитывая количесвто травм которые приследует Арсенал чем больше игроков тем лучше, хотя в этом году в лигу чемп напрямую проходят, а то в прошлом году три игрока в 3-м раунеде лиги чемп травмировались
бесполезный игрок для Арсенала..
зато барсуки одну истину глаголят, да ? :)