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    Аллофс: "Вольфсбург" не собирается продавать Де Брюйне

    Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс опроверг слухи о продаже лидера команды Кевина Де Брюйне. В последние дни пресса сватала бельгийца в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

    "Мы не продаем Де Брюйне, не выставляем его на трансфер и ни с кем не собираемся вести переговоры. Кевин-наш основной игрок, мы не для того его покупали за большие деньги, чтобы перепродать и заработать на этом пару миллионов.

    Перед нами стояли высокие задачи и мы их выполнили, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв Кубок Германии. Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. В идеале нам бы хотелось конкурировать с "Баварией"" - приводит слова Аллофса издание Kicker.

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    Источник: Kicker.de

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    06.07.2015 07:28
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:14

      Не продадут его, ежу понятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 6 июля 2015, 13:05

      ну и правильно.Иначе превратится в Балотелю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 11:22

      Ну-ну, посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:05

      До идеала ещё надо добираться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 10:28

      это он еще не знает о 50 млн фунтов.

      0
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      Рейтинг: +29

      Шкафолом 6 июля 2015, 09:42

      Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов.
      Чемпины.

      0
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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 6 июля 2015, 08:14

      Кевин очень пригодится им в ЛЧ, он вообще очень сильно заиграл в Вольфсбурге.

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 08:13

      Все правильно. Пусть играет в Вольфсбурге. Вторая команда Германии, между прочим! А его в мешок опять потянуло карьеру губить. Аллофс его спасет))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 6 июля 2015, 07:37

      Очень правильно делают! Удачи "волкам"!

      0
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