Аллофс: "Вольфсбург" не собирается продавать Де Брюйне

Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс опроверг слухи о продаже лидера команды Кевина Де Брюйне. В последние дни пресса сватала бельгийца в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Перед нами стояли высокие задачи и мы их выполнили, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв Кубок Германии. Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. В идеале нам бы хотелось конкурировать с "Баварией"" - приводит слова Аллофса издание Kicker.