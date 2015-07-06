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    "Ильичевец" будет принимать соперников в Мариуполе

    Новый главный тренер мариупольского "Ильичевца" Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону и сообщил, что свои домашние матчи команда теперь будет проводить в Мариуполе.

    " Да, здесь спокойно. Не слышно выстрелов. Город живет своей жизнью. Спортивная составляющая Мариуполя — на высоком уровне, есть идеальные поля, много площадок и великолепный манеж. Есть все, чтобы коллектив участвовал в премьер-лиге. В случае ухудшения ситуации мы имеем запасной вариант, но надеемся, что все будет нормально.

    Я благодарен руководству клуба, что решили проблему домашних выступлений команды, очень важно, чтобы "Ильичевец" мог проводить встречи в родных стенах" - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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    Источник: ФК «Ильичевец»

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    06.07.2015 06:55
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 6 июля 2015, 13:37

      Кранты Ильичёвцу.

      0
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 6 июля 2015, 11:34

      Команду с таким названием пропустили играть-у них же борьба со всеми советскими словами,названиями и т.д.Переименовали бы в "Яйцедар",на подобии "Краснодар",симпатичней было бы

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:07

      Играть всем надо дома...

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 10:57

      Под шум и взрыв гранат,шагает наш...Ильичевец...ну и назвались же

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 14:28

      В честь Ленина

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ > MariupolFERD 6 июля 2015, 14:55

      А почему тогда власти Украины еще не снесли этот клуб?

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 17:54

      они видать не догнали

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 10:30

      совсем с ума сошли в фейл стэйте.

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 6 июля 2015, 10:01

      Не тихо, почти каждый день слышны взрывы за городом

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > MariupolFERD 6 июля 2015, 11:32

      Что у вас там в реале, кстати?

      0
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 6 июля 2015, 09:59

      До тех пор, пока какой нибудь гырой-ополченец, снова не шмальнет с града по городу.

      4
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 6 июля 2015, 10:17

      Ты слишком часто смотришь "всеукраиснкую смехопанораму"!

      3
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      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Akatsuki72 6 июля 2015, 10:18

      Как-раз наоборот

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 6 июля 2015, 10:21

      Ну так... что же ты одну сторону хочешь показать и то переборщил.

      0
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Akatsuki72 6 июля 2015, 10:34

      Ну вот такой я. Не поддерживаю ни ваших ополченцев, ни так сказать, свою нац гвардию. Но в сказочки мол свои же по Мариуполю, верю так же, как и вы в то, что ополченцы по своему Донецку орудуют.

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 6 июля 2015, 10:49

      Ну, если бы на Украине побольше таких как ты было, хоть думать умеющих и желающих, то было бы лучше... но всё же я привык верить себе и своим друзьям, знакомым и родственникам, т. к. ящик любит приврать. По Мариуполю не скажу, не знаю, там у меня никого из знакомых нет. Поэтому однозначно по той ситуации не скажу. Но то что порой нац гвардия своих расстреливает, или кидает в подвал, и т. д. такие случаи были. И то что часто своих бросают и подставляют тоже. Но каков конкретно случай по Мариуполю - не знаю". И с той и стой стороны хватает своих и уродов, и хороших парней, но веришь или нет, но в ополчении хороших куда больше. В ВСУ в основном тоже нормальные. Тут видел и западнян нормальных ребят, которые, кстати, сами называли определённые группы нациков с презрением "бандерівцями". В частности хорошие парни были с Винницы, которых, за человеческое отношение к людям в подвал кинули, дальнейшую судьбу парней не знаю. Конечно, однозначно правой на 100% стороны нет, но всё же люди, которые в большинстве своём защищают свою родину - заслуживают уважение. И скажу тебе, именно российский гумконвой и ополчение спасли людей от вымирания летом, хотя и всякие уроды попадались среди последних, но в основном все помогали. Украинская же сторона всячески пыталась людей изничтожить! И опять-таки простые солдаты и ВСУ в большинстве своём нормальные ребята, просто порой с затуманенной башкой, а вот эти спецподразделения просто - выр..ки, таких жестокостей от них насмотрелся я и мои друзья, что просто ужас! Это как во время ВОВ, были простые солдаты-немцы, нормальные ребята, с затуманенной башкой, которые людей не трогали, а были СС спецподразделения - мр..зи редкостные, так и тут. Ур..ды в балаклавах!

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Akatsuki72 6 июля 2015, 10:58

      Ну ботву не чеши откровенную - "с презрением "бандерівцями"

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > gооdbyegoodbоy 6 июля 2015, 11:31

      С Киева, наверное, лучше видно? А я тебе говорю, то что люди видели своими глазами. А если "смехопанорама" укросми тебе нравится, то верь в глупую, порой смешную, порой, ужасную, но в основном сказку. А если считаешь, что люди, живущие на Донбассе, на территории войны, находящиеся под бомбёжками, хуже знают ситуацию, чем в Киеве на диванах, то считай так и дальше, ведь тебе нравится быть просто зомби и радуйся этому. Кстати, если веришь во всё, что показывает укросми, уже давно избавился от кондёра, а то бабахнет! Ты смотри аккуратней с этим))

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Akatsuki72 6 июля 2015, 11:38

      Мне все равно кто вас там бомбит (вы сами это выбрали) но то что на Западной Украине никогда не произнесут слово "бандерівець" с презрением - это факт

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > gооdbyegoodbоy 6 июля 2015, 11:55

      Тебе всё равно? Вот только знаешь таким как ты это все равно вернётся. Безразличие, мысли лишь о себе любимом... вот такие и развалят страну Украину, ибо вы псевдопатриоты думающие лишь о своём благополучии и плюющие на смерть "братьев" с обоих сторон. Вы готовы предать братьев ради доллара, вот суть таких как ты. А патриотизм только на словах. А о "бендерівцях" это факт, не выдуманный, а услышанный людьми и говорили это люди с западно-украиснким акцентам, регион точно не скажу. Это новости пытаются говорить, что и на западной Украине все за Б, но это не так.

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Akatsuki72 6 июля 2015, 12:15

      Международный трибунал разберется кто кого бомбил. А днр, лнр и путен памаги вы выбирали сами - теперь не ной. И для нас ситуация абсолютно однозначная - братья это те, кто по эту сторону

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      Akatsuki72 > gооdbyegoodbоy 6 июля 2015, 12:44

      По эту сторону, по ту... ты живёшь в сказочном мире, где есть добро и зло. Но при этом не понимаешь, что часто на войнах хорошие люди гибнут с обеих сторон. А международный трибунал уже разбирался, а толку, если через время историю переписывают. К тому же международный трибунал не разобрался ещё ни в одном государственном перевороте последних лет, многолетнем угнетении палестинцев, во многочисленных преступлениях, бомбёжке Югославии... ты слишком наивен если беспрекословно веришь в стопроцентную честность такой организации. Или в поддельного Бен Ладена ты тоже верил, или в ту глупость, что Хусейн был угрозой мира? С тобой всё ясно, ты веришь в какую-то мифическую западную справедливость! Вот только твоя шакалья позиция никому ничего хорошего не сделает.

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Akatsuki72 6 июля 2015, 13:06

      Мою страну пытаются уничтожить, а я должен думать что напавший хороший человек с той стороны? Я не настолько просветленный буддист

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > gооdbyegoodbоy 6 июля 2015, 14:10

      Никто на твою страну не нападал, запомни это! А разрушить страну хотят изнутри, а не снаружи! Правительство вечно ищет виновных на стороне, всегда кто-то виноват, но украинцы гибнут, а правительство богатеет на их смертях и ты это поддерживаешь! Слава олигархам, олигархам слава! Ты просто из тех, кто ящику верит, больше, чем людям. Знаю таких, у многих моих знакомых родственники с той стороны отказались от них и верят ящику, а не своим родным. У тебя мозг хорошо забит фигнёй, мне тебя жаль! Возможно, ты никогда и не поймёшь что поддерживаешь смерть каждого украинца, каждого славянина или просто человека. Ты просто закидал стандартными доводами "на Украину напали", "Донбасс сам виноват" и подобной ерундой! Этим шлаком вас гипнотизируют, пока украинский генофонд уничтожается. Ты просто слепец и этого не осознаёшь. Мне жаль тебя!

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 июля 2015, 08:46

      Посмотрим что из этого выйдет.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 июля 2015, 08:34

      Мир в городе - это замечательно.

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      Рейтинг: +130

      Zimka 6 июля 2015, 08:06

      И что даже бухающие Укро *захитники*, вылезшие из клеток, которые шманают машины их не смущают?

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