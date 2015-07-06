"Ильичевец" будет принимать соперников в Мариуполе

Кранты Ильичёвцу.
Новый главный тренер мариупольского "Ильичевца" Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону и сообщил, что свои домашние матчи команда теперь будет проводить в Мариуполе.
" Да, здесь спокойно. Не слышно выстрелов. Город живет своей жизнью. Спортивная составляющая Мариуполя — на высоком уровне, есть идеальные поля, много площадок и великолепный манеж. Есть все, чтобы коллектив участвовал в премьер-лиге. В случае ухудшения ситуации мы имеем запасной вариант, но надеемся, что все будет нормально.
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