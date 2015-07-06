Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная США выиграла женский чемпионат мира

    Сборная США выиграла чемпионат мира среди женщин, который проходил в Канаде. Финальный матч против сборной Японии, до этого владевшей титулом, упорным не получился.

    Уже к 6-й минуте Карли Лойд оформила "дубль", а на 16-й счет был 4:0, причем вновь голом отметилась Ллойд. Японки сумели было вернуть интригу в игру, к 52-й минуте отыграв два мяча, но уже через две минуты пропустили пятый гол от Хит, которая установила окончательный итог матча - 5:2.

    Таким образом, сборная США в третий раз в истории выиграла женский чемпионат мира и стала лидером по этому показателю, опередив команду Германии, на счету которой две победы. Сами немки после поражения в полуфинале от сборной США не сумели собраться на матч за третье место и уступили сборной Англии, забившей единственный в матче гол в дополнительное время.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии251
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Irakliy 7 июля 2015, 16:03

      всегда знал, что американки в футболе сильны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 6 июля 2015, 18:44

      Какая шняга этот ваш женский футбол)..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +523

      FCRM1 > -Дигорец- 6 июля 2015, 20:49

      Смешно такое читать от фаната Барселоны ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > FCRM1 6 июля 2015, 22:11

      Еще смешнее это слышать от фаната клуба который эта самая Барса уделала!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      ForcaBarca-10 > -Дигорец- 7 июля 2015, 14:31

      Вообще-то женская сборная США играет более зрелищный футбол чем мужская сборная России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam 6 июля 2015, 18:23

      Женский(???!!!)...футбол???!!! Представляю, какое амбрэ стоит над поляной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 17:57

      Женский футбол не интересен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Верг 6 июля 2015, 17:29

      на самом деле в футболе у женщин яйца куда больше и крепче, чем в мужском, котоырй обабился и засимулировался в край в последние 10 лет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      ForcaBarca-10 > Верг 7 июля 2015, 14:36

      +1 И Я того же мнения. Если собрат из этих псевдоэхспертов футбола - сборную и поставить против женской сборной США. То эти "эксперты" перестанут смотрет футбол:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:10

      Тут все ясно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:32

      в америке это сильный пол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      ForcaBarca-10 > RIR68 7 июля 2015, 14:38

      Да и мужская сборная неплохо играет. При том что тут в США это не популярный вид спорта. Но последные годы набирает оборот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 6 июля 2015, 16:10

      С победой сборную США! Хорошая у них команда молодцы девочки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      хай 6 июля 2015, 14:25

      демонстрация силы) новый мировой порядок)
      газпром безбожно доить будут и прокидывать также

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 6 июля 2015, 14:17

      Американки просто супер сыграли! Лучший их матч на турнире!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11