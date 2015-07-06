Сборная США выиграла женский чемпионат мира

Сборная США выиграла чемпионат мира среди женщин, который проходил в Канаде. Финальный матч против сборной Японии, до этого владевшей титулом, упорным не получился.



Уже к 6-й минуте Карли Лойд оформила "дубль", а на 16-й счет был 4:0, причем вновь голом отметилась Ллойд. Японки сумели было вернуть интригу в игру, к 52-й минуте отыграв два мяча, но уже через две минуты пропустили пятый гол от Хит, которая установила окончательный итог матча - 5:2.



Таким образом, сборная США в третий раз в истории выиграла женский чемпионат мира и стала лидером по этому показателю, опередив команду Германии, на счету которой две победы. Сами немки после поражения в полуфинале от сборной США не сумели собраться на матч за третье место и уступили сборной Англии, забившей единственный в матче гол в дополнительное время.



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