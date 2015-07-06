Форлан стал игроком "Пеньяроля"

Уругвайский нападающий Диего Форлан подписал контракт с клубом "Пеньяроль". Выступать за команду из Монтевидео прославленный форвард будет под 10-м номером.



Форлан перешел в "Пеньяроль" на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был японский "Сересо".



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