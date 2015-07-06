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    Форлан стал игроком "Пеньяроля"

    Уругвайский нападающий Диего Форлан подписал контракт с клубом "Пеньяроль". Выступать за команду из Монтевидео прославленный форвард будет под 10-м номером.

    Форлан перешел в "Пеньяроль" на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был японский "Сересо".

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    Источник: Marca

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    06.07.2015 01:41
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:10

      Респект Форлану, молодец, играет еще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ulanchik 6 июля 2015, 15:04

      На родину завершать пошел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:25

      как быстро всё проходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 июля 2015, 12:15

      Удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ТИГРЁНОК Я 6 июля 2015, 11:10

      Форлан молодец,успехов ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:09

      Редко о себе напоминает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 11:01

      Дорожки беговые песочком посыпать в самый раз подойдет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Dead Silence 6 июля 2015, 10:43

      удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 6 июля 2015, 10:05

      удачи,Диего.как же тебя не хватает сборной....

      1
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 08:11

      Добротный Диего решил еще по пылить на родине. Респект Форлану.

      3
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