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    "Фиорентина" прокомментировала слова Панераи касательно "Интера"

    Итальянская "Фиорентина" интерпретировала слова своего члена совета директоров и бывшего вице-президента клуба Паоло Панераи, призвавшего сослать миланский "Интер" в низший дивизион за нарушение принципа прозрачности.

    "Относительно высказываний Панераи уточняем, что сказанные им слова есть его личные соображения, никак не согласованные с клубом", - говорится в заявлении "фиалок".

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    Источник: ФК «Фиорентина»

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    06.07.2015 01:27
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 22:20

      Nascimento к ним напрашивается, но его берут только на пасивной основе.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 22:19

      Трио картоных глиномесов: Zen-Aky , КиLLеr , NoObKa32 , приняло в свои ряды RUSTY8, теперь это квартет.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:09

      Где-то, у кого-то влага...

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > nahan 6 июля 2015, 22:19

      У Зен-Аки за щекой.

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      Ответить
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 6 июля 2015, 14:55

      Пуканы у многих порвало я вижу,жалкие глорики блюве

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > КиLLеr 6 июля 2015, 22:17

      Видишь ты только половые органы своих гомокорешей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Nascimento 6 июля 2015, 13:40

      пока фиорентина и интер обижаются друг на друга из за перехода салаха, картон ювентос уже собрал чемоданы в серию Ц, а дирку буфона в тюрьму!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > Nascimento 6 июля 2015, 15:55

      АХАХАХАХАХА ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Nascimento 6 июля 2015, 22:15

      Видно мозг тебе насквозь пропердолили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:20

      подстраховались, однако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 11:40

      Позор Фиора очкуется принтера

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Betman 6 июля 2015, 11:27

      да все помнят, как Принтер невероятным чудом вышел суxим из воды в деле Кальчополи, a Милан и особенно Юве понесли наказания.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Betman 6 июля 2015, 12:04

      Ничего награда найдёт своего "героя". Картон будет порван.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:10

      Только личное...

      1
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 10:51

      моя хата с краю,ничего не знаю!жалкие предатели

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      Рейтинг: +157

      Rechter > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 11:12

      Как раз очень даже грамотная позиция.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Rechter 6 июля 2015, 11:39

      называемая - политическая проституция

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      Рейтинг: +157

      Rechter > Juventus 32 6 июля 2015, 11:52

      Неа. ПП - это когда сначала человек как настоящий совковый патриот вступает в комсомол и КПСС, а затем помогает Собчаку мутить свои бартерные делишки, всю совковую собственность сплавляя за рубеж. Еще ПП - это когда человек сначала накручивает авторитет популистскими лозунгами про вестернизацию вплоть до вступления в НАТО, а затем врубает шарманку про "особый путь". Также ПП - это когда "защита русских жителей Крыма" превращается в воссоединение "многонационального крымского народа" с "многонациональным российским народом", а "русская весна", "Новороссия", "русский мир" и "Россия оставляет за собой право защитить русскоязычное население" - в жевание соплей про "несоблюдение минских договоренностей".

      Вот это все примеры ПП, а фиалки и Интер протроллили, и от возможных последствий для клуба перестраховались.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Rechter 6 июля 2015, 11:59

      Убедил. Расшифровка чёткая.)

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