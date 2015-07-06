"Фиорентина" прокомментировала слова Панераи касательно "Интера"

Итальянская "Фиорентина" интерпретировала слова своего члена совета директоров и бывшего вице-президента клуба Паоло Панераи, призвавшего сослать миланский "Интер" в низший дивизион за нарушение принципа прозрачности.



"Относительно высказываний Панераи уточняем, что сказанные им слова есть его личные соображения, никак не согласованные с клубом", - говорится в заявлении "фиалок".



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