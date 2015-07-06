Блаттер не явится на финал женского ЧМ

Президент ФИФА Зепп Блаттер не будет присутствовать на финале Чемпионата мира по футболу среди женщин. Это случится впервые за те 17 лет, что швейцарец находится на своем посту. Вместо него проводить церемонию награждения будет вице-президент ФИФА и глава Африканской федерации футбола Исса Хаяту. Решение Блаттера не лететь в Канаду пока никем не прокомментировано.



В финале женского ЧМ встретятся Япония и США, встреча начнется сегодня в 2:00 по Москве.



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