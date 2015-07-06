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    Блаттер не явится на финал женского ЧМ

    Президент ФИФА Зепп Блаттер не будет присутствовать на финале Чемпионата мира по футболу среди женщин. Это случится впервые за те 17 лет, что швейцарец находится на своем посту. Вместо него проводить церемонию награждения будет вице-президент ФИФА и глава Африканской федерации футбола Исса Хаяту. Решение Блаттера не лететь в Канаду пока никем не прокомментировано.

    В финале женского ЧМ встретятся Япония и США, встреча начнется сегодня в 2:00 по Москве.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 01:02
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:05

      Там в финал американки вышли, причина понятна...

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 6 июля 2015, 14:51

      вот там роналдуу была бы чемпионом

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:06

      старенький уже, не интересно про женщин!

      0
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 6 июля 2015, 11:15

      все верно! женский футбол вообще к спорту отношения не имеет

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:11

      Не до финалов ему... Свой финал скоро...

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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 10:18

      А женский футбол вообще входит под юрисдикцию ФИФА?

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 08:04

      Так, понятно ж. Смотреть на эти команды у него нет ни малейшего желания)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 07:26

      Не надо давать повода

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 07:11

      правильно и сделал!

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      Рейтинг: +379

      ABir 6 июля 2015, 06:14

      Тоже ненавидит голливуд

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