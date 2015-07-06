Габулов: "Прошлый сезон провели впустую"

Вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов прокомментировал решение УЕФА исключить бело-голубых из Лиги Европы ввиду нарушения финансового fair play.



"Разумеется, еврокубковая дисквалификация не добавила команде положительных эмоций. В глубине души мы надеялись, что нас могут пожалеть. Когда было принято такое жесткое решение, появилась мысль, что прошлый сезон был нами проведен впустую. Когда ты к чему-то стремишься, отдаешь этому здоровье и силы, а у тебя это отнимают, наступает разочарование. Это стало ударом для всех. Сейчас, спустя время, мы уже, наверное, смирились. В данный момент готовимся к новому сезону. Постараемся пробиться в Лигу чемпионов", - заявил Габулов.



Сезон РФПЛ "Динамо" начнет 19-го июля встречей против "Зенита".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!