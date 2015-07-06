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    Габулов: "Прошлый сезон провели впустую"

    Вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов прокомментировал решение УЕФА исключить бело-голубых из Лиги Европы ввиду нарушения финансового fair play.

    "Разумеется, еврокубковая дисквалификация не добавила команде положительных эмоций. В глубине души мы надеялись, что нас могут пожалеть. Когда было принято такое жесткое решение, появилась мысль, что прошлый сезон был нами проведен впустую. Когда ты к чему-то стремишься, отдаешь этому здоровье и силы, а у тебя это отнимают, наступает разочарование. Это стало ударом для всех. Сейчас, спустя время, мы уже, наверное, смирились. В данный момент готовимся к новому сезону. Постараемся пробиться в Лигу чемпионов", - заявил Габулов.

    Сезон РФПЛ "Динамо" начнет 19-го июля встречей против "Зенита".

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 00:54
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +43

      мазан75 6 июля 2015, 18:49

      Удачи Динамо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:04

      Зато как хорошо в еврокубках выступили, а могли еще лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 16:16

      Согласен с Владимиром, жаль((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 6 июля 2015, 16:07

      Когда уже усатый сам поймёт, что не тянет, не стыдно разве, разбазарить пол команды и жаловаться на скамейку. Черчесов - уходи!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > ц 6 июля 2015, 16:15

      Причём тут Стас?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      ц > cska plus 6 июля 2015, 16:15

      Он и Аджоев.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > ц 6 июля 2015, 16:21

      Стас худо бедно свою работу сделал, вывел команду в ЛЕ, и Аджоев не один мухлевал с баблом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      ц > cska plus 6 июля 2015, 16:27

      Просто из руководства нужно избавляться от околофутбольных "спецов", а Аджоев и Черчесов, это их некомпетентная работа. Для них потолок Спартак-Нальчик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      oleg 32 6 июля 2015, 15:59

      +++Удачи ДИНАМО-в новом сезоне!

      1
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 6 июля 2015, 12:45

      Как это впустую? Достаточно успешное выступление в ЛЕ. Много баллов в таблицу коэффициентов для страны. А про ЛЧ рассказывать лучше после матча с Зенитом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:02

      а ведь плохо играли на финише..

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2015, 11:50

      Да ладно лукавить, от этой ЛЕ все отмазывалась как могли, даже Рубин сливал как мог, лишь бы туда не попасть.
      А последний тур так вообще расписан был как по нотам.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:12

      Нечего болячку ковырять...

      1
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      Рейтинг: +76

      дантеs 6 июля 2015, 11:05

      Нужна была перезагрузка. Это нормально .

      2
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