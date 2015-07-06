Аргентина - сильнейшая сборная по версии ФИФА

Это точно национальные сборные)).
Несмотря на поражение во вчерашнем финале Кубка Америки, сборная Аргентины возглавила обновленный рейтинг ФИФА. Случилось это с ней впервые за семь лет. Первая десятка табели о рангах на данный момент выглядит так, а полностью ранжир сборных мира в скором времени будет опубликован на официальном сайте ФИФА.
1) Аргентина.
2) Германия.
3) Бельгия.
4) Колумбия.
5) Нидерланды.
6) Бразилия.
7) Португалия.
8) Румыния.
9) Англия.
10) Уэльс.
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