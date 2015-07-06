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    Аргентина - сильнейшая сборная по версии ФИФА

    Несмотря на поражение во вчерашнем финале Кубка Америки, сборная Аргентины возглавила обновленный рейтинг ФИФА. Случилось это с ней впервые за семь лет. Первая десятка табели о рангах на данный момент выглядит так, а полностью ранжир сборных мира в скором времени будет опубликован на официальном сайте ФИФА.

    1) Аргентина.
    2) Германия.
    3) Бельгия.
    4) Колумбия.
    5) Нидерланды.
    6) Бразилия.
    7) Португалия.
    8) Румыния.
    9) Англия.
    10) Уэльс.

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    Источник: Goal.com

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    06.07.2015 00:23
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    Комментарии171
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 22:32

      Это точно национальные сборные)).

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy 6 июля 2015, 21:12

      Я вот не согласен. Где казахстан и армения?

      1
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      Рейтинг: +14

      bekmehem84 6 июля 2015, 17:32

      Румыния??? Хаджи давно уже не играет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 6 июля 2015, 17:18

      последние 3 строчки бред собачий да и 7-я с натяжкой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:03

      Скажите об этом Месси...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Italianec93 6 июля 2015, 15:32

      Что они курили я тоже хочу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 15:10

      Самый бредовый рейтинг из всех которые я видел.
      Только то, что безтрофейная Англия(липовый чемпион мира 66г) выше Италии, Испании и Франции, уже вызывает смех.

      4
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Juventus 32 7 июля 2015, 13:53

      тоесть то что Уэльс и Румыны выше не смущает? а бельгийцы не понятно за какие заслуги вообще3..

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > mauxa 7 июля 2015, 14:26

      Конечно смущает и раздражает.

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 6 июля 2015, 15:08

      все решили набранные очки в международных встречах. а на деле к сожалению, Аргентина стоит ниже. только потому, что нет тренера! Эль Чоло думаю добился бы чемпионства. а Мартино тряпичный тренер

      1
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > Forint 6 июля 2015, 22:49

      дело не в тренере разные игроки разных уровней разных команд. к сожалению дело не в тренере а некоторых деревьях и в том что для аргов проблема их вообще собрать и по тренировать поэтому чили выйграл чудом пенки не показатель..

      1
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > KATALONIAFAN 7 июля 2015, 04:25

      Пенальти надо уметь исполнять порвали [Соблюдайте правила ] твоим Аргам так что сиди молчи

      0
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      Рейтинг: +14

      ForcaBarca-10 > Dart Veider 8 июля 2015, 09:56

      Игуана на ху* надо отправить. И никогда не пускать сборную

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 6 июля 2015, 14:34

      Испания ниже уэльса неговоря об Италии это просто восхитительно

      3
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      Рейтинг: +662

      Triem 6 июля 2015, 14:20

      Ну раз такое дело, может тогда ФИФА попросит у руководства Немецкого футбольного союза передать кубок мира аргентинцам?)

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > Triem 6 июля 2015, 14:32

      непереживай так за свою немчуру.. чудом арги отскочили и не слабей на поле..

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      Рейтинг: +662

      Triem > KATALONIAFAN 6 июля 2015, 17:18

      Спасибо, тебя забыл спросить!

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > Triem 6 июля 2015, 22:44

      некуй ? знак ставить немочка

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      Рейтинг: +662

      Triem > KATALONIAFAN 7 июля 2015, 07:30

      Научитесь разговаривать, мальчик! Вас непонятно)!

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