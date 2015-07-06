Виллаш-Боаш: "Сборной России лимит не поможет"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ, который на данный момент висит в воздухе.



"Хочется уже определенности по лимиту, а позиция федерации вновь поменялась. По моему мнению, проблема недостатка игроков для сборной лежит не в количестве иностранцев в чемпионате, а в организации детско-юношеского футбола. Лимит не изменит подготовку сборной России к ЧМ-2018. Неужели за два года может появиться целая плеяда ярких футболистов, способных составить костяк команды? Жесткий лимит ведет к изоляции лиги. Я жду понедельника, чтобы уже понять, каким будет лимит, но, каким бы ни был, он не поможет сборной России, ибо проблема не в лимите", - заявил португалец.



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