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    Виллаш-Боаш: "Сборной России лимит не поможет"

    Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ, который на данный момент висит в воздухе.

    "Хочется уже определенности по лимиту, а позиция федерации вновь поменялась. По моему мнению, проблема недостатка игроков для сборной лежит не в количестве иностранцев в чемпионате, а в организации детско-юношеского футбола. Лимит не изменит подготовку сборной России к ЧМ-2018. Неужели за два года может появиться целая плеяда ярких футболистов, способных составить костяк команды? Жесткий лимит ведет к изоляции лиги. Я жду понедельника, чтобы уже понять, каким будет лимит, но, каким бы ни был, он не поможет сборной России, ибо проблема не в лимите", - заявил португалец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 00:15
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    Комментарии127
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 18:48

      По моему мнению, проблема недостатка игроков для сборной лежит не в количестве иностранцев в чемпионате, а в организации детско-юношеского футбола.

      Даже Боашу это понятно.

      0
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      Рейтинг: +24

      Законник 6 июля 2015, 20:42

      Ему бы тоже ничего не помогло, если бы не народные деньги от Газпрома и спонсора чемпионата в одном флаконе.
      Без иностранцев в ЧР сборная была чемпионом и призером ЧЕ и Олимпиады. И детско-юношеские игры были - Кожаный мяч и Золотая шайба .
      Дали бы только чинуши развернуться, все бы быстро наверстали, но нет... тратят только на иностранцев (там комиссию себе отхватить можно, а от развития российского футбола,только геморрой)

      2
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      Рейтинг: +156

      2000mm > Законник 7 июля 2015, 12:02

      "Ему бы тоже ничего не помогло, если бы не народные деньги от Газпрома"

      Народные деньги в Открытом Акционерном Обществе, которое по-определению является коммерческой структурой??? Лечиться вам надо! А лучше - учиться!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:02

      Все правильно, Юрий Палыч уже озвучил.

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:27

      соглашусь с Бомжашем.

      0
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 6 июля 2015, 13:43

      тренерская лицензия стоит 200 т.р. обучения в год...и тренируют детей физруки без оной, заставляя их пинать мяч и бежать, не знающих что такое офсайд.

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm 6 июля 2015, 12:18

      А вот я реально за то, чтобы лимит вообще отменить! То есть - совсем. Вот абсолютно! Пусть 11 топовых иностранцев бегает по полю! Так будет в Зените, ЦСКА и ещё паре команд! А середнячки, по идее, будут больше состоять из наших, и получится так, что наши бездари будут внутри чемпионата играть с топовыми иностранцами. И будет у нас внутри чемпионата своя "лига Европы", где наши ребята, будут играть с нашими командами, состоящими из более сильных иностранцев. А лучший способ стать сильнее - играть с более сильным соперником.

      3
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > 2000mm 6 июля 2015, 17:46

      В ЦСКА не будет одних иностранцев! Наоборот для ЦСКА выгодна отмена лимита именно для покупки россиян, ведь тогда на них станет цена рыночная! Помню, как пару лет назад ЦСКА хотели подписать Шатову у Урала и уже вроде бы все было договорено, но пришли Анжи со своими миллионами и задрали цену до нереальной...

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      Рейтинг: +13

      bormangold 6 июля 2015, 11:21

      Когда в России начнут брать игроков в команды из расчёта смотря в карман его родителей тогда и будут в сборной футбольные таланты. Много есть талантливых ребят которым не дают шансов

      3
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > bormangold 6 июля 2015, 11:36

      Ты прав, это одна из основных проблем. К тому же, не каждый родитель в состоянии оплатить своему ребенку посещение спортивных школ, приобрести спортивный инвентарь и т.д. Опять таки возвращаемся к "карману родителей". Обязательно нужна РАБОТАЮЩАЯ государственная целевая программа по поддержке и развитию спорта.

      2
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      Рейтинг: +10

      Firstlis > Vladimir32 13 июля 2015, 10:21

      Прежде чем писать ахинею - поинтересовался бы, как работают футбольные школы. Я рассматривал школу ЦСКА на будущее, для ребёнка. У них чёрным по белому написано, что ребёнка полностью обеспечивает клуб (форма, занятия и т.д.), если этот ребёнок подходит клубу по параметрам, т.е. если они его принимают.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:16

      Все знают, в чём проблемы...

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      Рейтинг: +157

      Rechter 6 июля 2015, 11:13

      Еще один нормальный.

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      Рейтинг: +227

      Igrov 6 июля 2015, 11:08

      О своей сборной думай, без тебя разберемся.

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