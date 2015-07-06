"Севилья" улучшила предложение по Иммобиле

На Иммобиле у них бабки значит есть, а за Коноплянку Днепру платить просто не хотят, мол это твои, Женя, проблемы))) Или это он им там наплел, что он свободный агент и ноу проблем?)) Шура, вы еще не знаете Коломойского ...
Испанская "Севилья" не останавливается в попытках приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле. На покупке итальянца настаивает лично главный тренер андалусийцев Унаи Эмери. Севильцы уже отправили в Германию новое предложение, стоимость которого составляет 12 миллионов евро. На игрока также претендует "Наполи", в сторону которого, как считается, склоняется и сам Иммобиле.
В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 24 матча и трижды поразил чужие ворота.
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