"Севилья" улучшила предложение по Иммобиле

Испанская "Севилья" не останавливается в попытках приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле. На покупке итальянца настаивает лично главный тренер андалусийцев Унаи Эмери. Севильцы уже отправили в Германию новое предложение, стоимость которого составляет 12 миллионов евро. На игрока также претендует "Наполи", в сторону которого, как считается, склоняется и сам Иммобиле.



В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 24 матча и трижды поразил чужие ворота.



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