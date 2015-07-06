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    "Севилья" улучшила предложение по Иммобиле

    Испанская "Севилья" не останавливается в попытках приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле. На покупке итальянца настаивает лично главный тренер андалусийцев Унаи Эмери. Севильцы уже отправили в Германию новое предложение, стоимость которого составляет 12 миллионов евро. На игрока также претендует "Наполи", в сторону которого, как считается, склоняется и сам Иммобиле.

    В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 24 матча и трижды поразил чужие ворота.

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    Источник: Football Italia

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    06.07.2015 00:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 6 июля 2015, 17:04

      На Иммобиле у них бабки значит есть, а за Коноплянку Днепру платить просто не хотят, мол это твои, Женя, проблемы))) Или это он им там наплел, что он свободный агент и ноу проблем?)) Шура, вы еще не знаете Коломойского ...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:02

      Подождем развития событий.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:17

      Всё ближе к цели...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2015, 08:15

      Показатели форварда не впечатляют.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 6 июля 2015, 07:45

      Лучше б в Наполи перешёл. Там и Маджо, Инсинье, Вальдифиори. Будет 4-м итальянцем в составе неаполитанцев

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > Juventus21 6 июля 2015, 10:36

      Днепр наполи драл, а вот Севилья получше однозначно

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > dzvinka 6 июля 2015, 14:43

      Прям таки драл) тут ты утрируешь и судить по одному матчу игру команды...мне бы хотелось видеть Чиро именно в Наполи. Они бы на пару с Габбьядини устроили жару в кальчо.

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 6 июля 2015, 04:09

      Зачем 12? Не стоит он столько. Тем более он итальянец - пусть идёт в Наполи.

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 6 июля 2015, 01:39

      8 лямов он стоит.ну 10 это максимум со всеми бонусами.Я бы уже продавал не думая его.Без Клоппа вообще не заиграет.

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 6 июля 2015, 00:09

      Запомнился гол в ворота Арсенала.

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